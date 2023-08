Hvad kan World Gold Councils rapport om stigende OTC’er betyde for troen på guldmarkederne?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

World Gold Council udgav sin Gold Demand Trends Q2 2023- rapport tidligere på ugen.

Efterspørgselsmæssigt blev centralbankernes appetit svagt svækket efter sidste års rekordopkøb, hvilket førte til et fald på 2 % år-til-år til 921 tons.

Men sammenholdt med OTC-transaktioner steg den samlede efterspørgsel faktisk med 7 % år-til-år til 1.255 tons i 2. kvartal 2023.

OTC er over-the-counter handler, der foregår direkte mellem parter og ikke på en børs.

Investeringsstrømmene til guld forbedredes markant i forhold til det foregående år, mens smykkesalget og møntefterspørgslen forblev robust.

Den samlede mineproduktion er stadig under 4. kvartal 2022-niveauer på 948,5 tons, men 4 % højere end i 2022 til 923,4 tons.

Efterspørg chauffører

Copy link to section

Den vigtigste markedsefterspørgsel var delt på centralbanker, investeringsefterspørgsel, smykkeforbrug og teknologi.

Centralbanker

Copy link to section

Nettokøb fra centralbanker faldt med 35 % i løbet af 2. kvartal 2022 efter sidste års historiske stigning i købsaktivitet.

Nettoindkøbsvolumen faldt til 102,9 tons mod 158,6 tons for tolv måneder siden.

Centralbankkøb i 3. kvartal 2022, 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 var dog betydeligt højere med henholdsvis 458,8 tons, 381,8 tons og 284 tons.

Alligevel nåede centralbankefterspørgslen i første halvår rekordniveauer og registrerede den højeste efterspørgsel siden 2000 på 387 tons.

Modstandsdygtigheden af H1 2023-købene følger eksplosionen af centralbankefterspørgsel i H2 2022, hvilket tilføjede 60,4 % til aktierne i H1 2022.

Ved at kombinere data fra 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 ser vi en enorm stigning på 235 % år for år i centralbankkøb.

Save Source: World Gold Council

I 2. kvartal 2023 har de største købere været Polens centralbank på 48,4 tons, efterfulgt af PBoC på 45,1 tons.

De tre største købere for 2023 YTD var Kina, Singapore og Polen med indkøb på henholdsvis 102,95 tons, 72,6 tons og 48,4 tons.

De polske myndigheder har fremskyndet guldkøb i lyset af regional og international geopolitisk usikkerhed i et forsøg på at balancere landets betydelige dollarbeholdninger og støtte en bredere finansiel stabilitet.

I 2021 annoncerede Bank of Poland-præsident Adam Glapiński en plan om at øge guldreserverne med 100 tons, hvilket ser ud til at drive Polens appetit.

Glapiński bemærkede,

Guld er trods alt fri for kreditrisiko og kan ikke devalueres af noget lands økonomiske politik. Desuden er den ekstremt holdbar, næsten uforgængelig.

Desuden er guld ofte forbundet med en følelse af national stolthed og styrke i mange lande, herunder Polen.

Set siden 2000 er centralbankerne vendt fra stærke nettosælgere til stærke nettokøbere af fysisk guld, en tendens, der sandsynligvis vil fortsætte.

Save Source: World Gold Council

Kalkun

Faktisk kan faldet i efterspørgslen i vid udstrækning tilskrives vendingen i Tyrkiet, som solgte 132,3 tons i Q2, efter at have lagret 30,2 tons i Q1 2023.

World Gold Council bemærker, at dette skridt blev taget midt i forbud mod import af guldbarrer i landet, hvilket førte til et stærkt strammet marked.

Desuden genopfyldte dette skridt fra landets øverste monetære myndighed detailkanaler midt i skyhøj inflation og en svag lira.

Den samlede reduktion af reserver fra Kasakhstan, Usbekistan, Cambodja, Rusland, Tyskland og Kroatien udgjorde 73 tons, hvilket indikerer, at Tyrkiet var en betydelig outlier i kvartalet.

Investering og smykker

Copy link to section

Investeringsefterspørgslen steg med betydelige 20 % sammenlignet med 2. kvartal 2022, mens forbruget af smykker steg med 3 % år-til-år.

Under investeringer steg bar- og møntefterspørgslen med 6 % år for år og nåede 277,5 tons i kvartalet.

Dette var drevet af stigningen på 25 % år for år i det officielle møntsalg til 88,9 tons mod fysiske stænger, som oplevede et fald fra 183,4 tons sidste år til 162,9 tons, et fald på 6 %.

Dette kan indikere en stigende efterspørgsel efter fysiske guldbarrer med en skævhed mod relativt billige muligheder, da priserne fortsat er inden for rammerne af $2.000-mærket.

Regionale svar

Fysiske investeringer, som traditionelt har været domineret af Indien og Kina, oplevede et fald på henholdsvis 3 % år og år a og stigning på 32 % år for år.

Den enorme vækst på det kinesiske marked skyldes i høj grad ophævelsen af strenge sundhedsrestriktioner.

USA’s efterspørgsel efter fysiske barer og mønter steg til det højeste niveau i 13 år på 32,2 tons, eller 11,6% af den globale efterspørgsel i 2. kvartal, efter den regionale bankkrise og voksende bekymring omkring en mulig hård landing.

Europa var den største outlier, da den fysiske efterspørgsel mødte et kraftigt fald, der var vidne til et fald på 62 %, delvist på grund af den høgagtige ECB, høje priser og optimisme om, at bankkrisen ville forblive dæmpet.

Tyskland, som havde stået øverst på den fysiske efterspørgselsliste for 1. halvår 2022 med et samlet indkøb på 96,4 tons sidste år, faldt til et lavpunkt i 15 år og styrtdykkede med 15 % år for år.

I et tidligere stykke for Invezz beskrev jeg nogle af de unikke faktorer, der bidrog til Tysklands svigtende sølvmøntmarked i 2023.

Smykkeforbrug

Copy link to section

I smykkesegmentet steg efterspørgslen med 3 % år-til-år, men blev begrænset af et fald på 8 % i indiske indkøb givet rekordhøje priser, mens den kinesiske forbruger udøvede et tilbageslag på 28 % år-til-år.

OTC’er vs ETF’er

Copy link to section

OTC-investeringssegmentet, som refererer til transaktioner, der skete uden for den formelle børs, blev drevet frem og steg med anslået 335 tons i Q2 2023.

Dette svarer til en forbløffende stigning på 427 % i forhold til 1. kvartal 2023 og en stigning på 43,9 % i forhold til 2. kvartal 2022.

Save Source: World Gold Council

I modsætning hertil fortsatte ETF’er med at sælge-off, hovedsageligt på grund af, at europæiske-noterede fonde afviklede positioner midt i stærke aktiemarkeder og høgeagtig retorik, selvom udstrømningen var mindre alvorlig end i tidligere kvartaler.

For 1. halvår 2023 blev Nordamerikas ETF-indstrømning på 19,7 tons (drevet af de regionale bankproblemer og gældsloftskaos) overvældet af europæiske udstrømninger på 69 tons til en værdi af USD 210,8 mia.

Det skal dog bemærkes, at da OTC-segmentet ligger uden for hovedbørserne og er relativt uigennemsigtigt, kan nøjagtige markedsestimater være udfordrende.

Som et resultat bliver OTC-segmentet indtastet som ‘OTC og andre’, hvilket inkluderer,

…ændringer i varebeholdninger på råvarebørser, eventuelle uobserverede ændringer i fabrikationsbeholdninger og enhver statistisk rest.

I betragtning af den kraftige opadgående tendens i centralbankernes efterspørgsel efter fysisk guld i løbet af de sidste to år, de store samlede fysiske udstrømninger fra børserne og stigningen i OTC-data, er det højst sandsynligt, at støtten til fysiske handler stiger markant.

Teknologi

Copy link to section

Teknologiefterspørgslen led med 10 % år for år, ned til 70,4 tons i kvartalet fra 78,3 tons i 2. kvartal 2022, drevet af svagere forbrugere i elektronikindustrien og tandplejerelateret fremstilling.

Efterspørgslen efter elektronik faldt fra 64,3 tons i 2. kvartal 2022 til 56,4 tons i 2. kvartal 2023, mens dette til tandlægeformål faldt fra 2,6 tons til 2,4 tons

Ud over den nuværende situation for halvlederforsyningskæder blev elektroniksegmentet ramt af forhøjet inflation, som dæmpede den globale efterspørgsel.

Accept af fysiske metaller?

Copy link to section

Mest interessant kan skarpt højere OTC’er tyde på en tendens til større accept af fysiske guldbarrer i stedet for på LBMA eller Comex.

Desuden er springet i OTC’er muligvis kun den seneste indikator, der tyder på, at troen på metalbørser begynder at splintre.

Hvorfor kan dette ske?

Copy link to section

Papirpriser, der handles på førende guldbørser, er priserne på metalderivater og ikke det faktiske metal.

Det er afgørende, at papirderivater, som handles i stedet for guld, ikke repræsenterer guldbeholdninger i forholdet 1 til 1.

Fra 1. august 2023 viser CME-data, at åben rente på Comex (de samlede futureskontrakter, som markedsdeltagere har) er mere end tre en halv gange det registrerede guld, der kan leveres.

Primært bruges disse derivater som et afdækningsværktøj eller sælges ud, når yderligere likviditet skal låses op.

Således er den handlede pris på disse certifikater blevet skilt fra dynamikken i selve metallet.

Andrew Lane, en forfatter af ædelmetaller bemærkede,

Omkring 95 % giver eller tager af guld ejet – ikke handlet – ejet over hele kloden er ikke-allokeret guld. Det er en svimlende statistik.

Ikke-allokeret guld er, hvor intet fysisk guld faktisk er i besiddelse af børsen, og oftere end ikke vil investorer, der ønsker at trække deres beholdninger tilbage, modtage den monetære ækvivalent til den aktuelle markedspris som betaling.

Dette tilføjer en betydelig risiko for guldmarkedsdeltagere, som gerne vil bevare metalbeholdninger, især som en sikring mod svækkelse af reservevalutaer.

Som følge heraf har papirmarkederne set konsekvente udstrømninger i løbet af det seneste år, hvor investortilliden tilsyneladende har nået nye lavpunkter midt i en løbsk inflation, banksmitte og bekymringer om finansiel stabilitet.

Det hidtil usete spring i OTC-segmentet kan tyde på, at en voksende del af store guldejere foretrækker at handle uden for de etablerede børser.

Derudover er omdømmet for papirbørser i råvareområdet blevet kraftigt svækket på grund af LME’s kontroversielle beslutning om at beordre annullering af nikkelhandler sidste år.

Interesserede læsere kan få mere at vide om LME-debaklet og den efterfølgende retssag her.

Spredning af fysiske udvekslinger

Copy link to section

I 2022 annoncerede Indien åbningen af India International Bullion Exchange (IIBX) i GIFT City, Gujarat, som en markedsplads for fysisk handel med guld og sølv.

Andre potentielle alternativer til LBMA og Comex omfatter Ruslands Moscow World Standard, som blev foreslået for cirka et år siden; og den kinesiske Shanghai International Gold Exchange, en fysisk handelsplatform, som blev operationel i 2014.

Under muligheden for sanktioner, som det var tilfældet i Venezuela, har guldrepatriering fra internationalt respekterede hvælvinger nogle gange vist sig udfordrende.

Andre lande, især store guldproducenter, har noteret sig denne udvikling og arbejder muligvis på deres egne handelsmekanismer.

Outlook

Copy link to section

I løbet af 2023 vil centralbankernes efterspørgsel sandsynligvis forblive relativt robust på grund af de monetære myndigheders stærke impuls til at opbygge deres reserver.

Analytikere ved World Gold Council forventer en afmatning i investeringsefterspørgslen for hele året i 2. halvår sammenlignet med 2022.

Men i betragtning af bekymringerne for afsmittende virkninger fra den amerikanske bankkrise samt fremskrivninger om langsommere vækst og stædig inflation midt i høgeagtig retorik, kan den fysiske investeringsefterspørgsel potentielt se et stigning.

I det lange løb, hvor andre store guldproducenter såsom Peru bliver interesseret i enten at starte deres egen børs eller støtte en ekstern, vil kontrollen over Comex og LBMA’s papirmarkeder sandsynligvis blive fordelt bredere, mens globale tendenser kan skifte i retning af større fysisk bosættelse.

Save