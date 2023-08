DAX 40-indekset falder, da Siemens Energy-aktien falder

DAX 40-indekset kom under intenst pres mandag, da bekymringerne for Siemens Energy eskalerede. Indekset trak sig tilbage med mere end 30 basispoint og nåede et lavpunkt på €15.912, hvilket var meget lavere end sidste uges højeste på €16.515.

Siemens Energy-problemer fortsætter

Copy link to section

Den største katalysator for DAX-indeksfaldet var Siemens Energy, en af dets største bestanddele. Selskabets aktie faldt med mere end 4 %, efter at den leverede svage økonomiske resultater.

Siemens Energy-aktien faldt til €14,54, det laveste niveau siden 7. juli i år. Dette fald føjede til problemer, der startede i juni, da aktierne faldt med over 37% på en enkelt dag.

Selskabet advarede om, at dets tab vil springe til over 4,5 milliarder euro i år på grund af sin skrantende vindforretning. Det tabte over 2,9 milliarder euro i tredje kvartal og reducerede også sin årlige omsætningsprognose.

https://www.youtube.com/watch?v=C42lbb1Kvyc

Siemens Gamesa, dets vindenergiselskab, har været igennem udfordringer, da deres 4. X og 5. X blade udviklede rotorblade og hovedlejer. I en erklæring sagde administrerende direktør:

”Et rotorblad har mere end 150 lag glasfibre. Vi fandt ud af, at nogle af disse lag havde rynker i produktionsprocessen, og det kan føre til uregelmæssigheder.”

Derfor er der bekymringer om fremtiden for Siemens Energy, da dets markedsværdi er faldet med over €6 milliarder i de seneste par måneder. Det er nu vurderet til over 11,98 milliarder euro. Det har også over 53 milliarder euro i nettogæld.

De andre efternøler i DAX-indekset var Commerzbank, Adidas, Sartorius, Deutsche Boerse og Deutsche Post. På den anden side var de eneste vindere i mandags Infineon, Bayer, Rheinmetall og SAP. Andre steder i Europa faldt FTSE 100, CAC 40 og Stoxx 50 indeksene med over 0,50 %.

DAX 40-indeksprognose

Copy link to section

DAX-indekset steg til det højeste nogensinde på €16.564, som vi skrev her . Det trak sig derefter tilbage i sidste uge efter Fitch-kreditvurderingen nedgradere. Indekset faldt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Den bevægede sig også lidt over den stigende trendlinje vist med grønt.

Indekset har også dannet et stigende trekantmønster, som normalt er et bullish tegn. Derfor vil den bullish tendens sandsynligvis fortsætte i de kommende uger. Hvis dette sker, vil det næste vigtige modstandsniveau at se på €16.654. Et fald under støtten på €15.757 vil ugyldiggøre den bullish opfattelse.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.