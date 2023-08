3 minedriftaktier i ædelmetal med et attraktivt FCF-udbytte at købe i august

Hvis finansmarkedsdeltagerne i sidste uge fokuserede på jobrapporten, der blev udgivet i USA, handler det i denne uge om inflation. På torsdag kommer de amerikanske inflationsdata, og igen er volatiliteten fortsat afdæmpet, indtil rapporten offentliggøres.

Der er sket fremskridt på inflationsfronten. Selvom den stadig er over Feds 2 %-mål, er inflationen faldet fra fire årtiers høje niveauer.

Ikke desto mindre er det langt fra 2 %-niveauet, og torsdag ventes det at vise, at priserne på varer og tjenester er steget med 3,3 % år-til-år. Som sådan har investorer, der ønsker at afdække deres porteføljer mod inflation, mulighed for at købe guld og andre ædle metaller, som historisk set klarede sig godt i et inflationært miljø.

Et andet alternativ til at opnå eksponering for guld og andre ædle metaller er at eje metalmineaktier. Et kriterium, der skal bruges til at finde attraktive aktier, er at se på det frie cash flow (FCF) afkast.

Frit cash flow er det, der er tilbage, efter at en virksomhed har dækket alle sine drifts- og kapitaludgifter. Det er en rentabilitetsindikator; mere enkelt viser det, at der er penge tilbage, der skal fordeles til investorerne.

Det frie cash flow-udbytte beregnes ved at dividere det frie cash flow pr. aktie med den aktuelle aktiekurs og præsentere resultatet i procent. Naturligvis, jo højere udbytte, jo bedre, så her er tre minedriftaktier af ædelmetal at købe, da de har et attraktivt frit cash flow-udbytte:

Resolute Mining (RMGGF:PKC)

Dundee Precious Metals (DPMLF:PKC)

Emerald Resources (EOGSF:PKC)

Resolut minedrift

Resolute Mining er et australsk-afrikansk guldmineselskab. Dets aktier er noteret på Australian Stock Exchange og London Stock Exchange og kan også handles i USA på håndkøbsmarkedet.

Det frie cash flow-udbytte er 13,6%, og aktiekursen er steget med +81,44% YTD. Som opdagelsesrejsende og operatør af guldminer genererede den 651 millioner dollars i omsætning i 2022 og 161 dollars driftslikviditet.

Dundee ædle metaller

Dundee Precious Metals er et canadisk mineselskab. Aktiekursen steg med 37,07 % YTD, og 9,4 % frie pengestrømsafkast afspejler en sund finansiel status.

Aktien er noteret i Canada og Tyskland og kan også handles i USA på håndkøbsmarkedet.

Emerald Ressourcer

Emerald Resources er et australsk firma, der udforsker og udvikler guldprojekter. Det frie cash flow-afkast på 7,8 % er attraktivt, især i betragtning af aktiekursen steget med +484 % i de sidste fem år.

