Jeg køber Japans Nikkei 225-indeks, og det er derfor

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Japanske aktier har mistet deres momentum for nylig. Efter at være steget til et højdepunkt i flere årtier på 33.845 ¥ i juni, er Nikkei 225- indekset trukket tilbage med mere end 4,55 %. På trods af tilbagetrækningen er indekset steget med mere end 25 % fra det laveste niveau i år.

Global vækst bekymringer

Copy link to section

Nikkei-indekset har trukket sig tilbage i de sidste par dage, da investorer fortsat var bekymrede over den globale økonomi, indtjening og den nylige ændring af tune fra Bank of Japan.

De seneste tal viste, at nøgleøkonomierne er ved at bremse. Tirsdag afslørede data fra Kina, at eksport og import faldt tocifret i juli. Landet gik sandsynligvis ind i deflation i løbet af måneden, mens ungdomsarbejdsløsheden er steget.

Andre udviklede lande vokser knap nok. For eksempel er Tyskland, den største økonomi i Europa, gået ind i en recession. Disse tal er vigtige, fordi mange japanske virksomheder gør en masse forretninger i Kina, Europa og Nordamerika.

Nikkei 225-indekset er også faldet på grund af de seneste handlinger fra Bank of Japan. I en erklæring i sidste måned besluttede banken at justere sit rentekurvekontrolprogram. Som følge heraf er renten på japanske obligationer hoppet til det højeste niveau i mere end ni år.

https://www.youtube.com/watch?v=qoqGIb50Ig4&pp=ygUNYmFuayBvZiBqYXBhbg%3D%3D

Nogle analytikere mener, at tiltag fra Bank of Japan vil have en positiv indvirkning på aktier, efterhånden som midler strømmer tilbage til landet. I en nylig note sagde en analytiker hos Pictet:

»Det, der står klart for os, er, at med denne ændring i dag vil der ske en hjemtagelse af penge fra udlandet til Japan, hvilket også vil påvirke aktier. Japan stopper deflationen, så Japan bliver et mere normalt sted at investere.”

Nikkei 225-indekset har også vaklet, efterhånden som tilstrømningen til Japan aftager. Disse tilstrømninger steg tidligere i år, da Warren Buffett rejste til landet og øgede sine investeringer i sogo-shoshas.

Nikkei 225 indeks prognose

Copy link to section

Save

4H-diagrammet viser, at Nikkei-indekset har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger. I dette tilfælde har den dannet en smal nedadgående kanal vist med grønt. Prisen er lidt over undersiden af denne kanal.

Nikkei 225-indekset har også bevæget sig lidt under 25-dages glidende gennemsnit. Vigtigst af alt har det dannet, hvad der ligner et bullish flagmønster. I prishandlingsanalyse er dette et af de mest populære tegn på en bullish fortsættelse.

Derfor er udsigterne for Nikkei 225- indekset bullish, med det oprindelige mål på ¥33.442, den øverste side af flagmønsteret. Et brud over dette niveau vil bringe YTD-højden på 33.836 ¥ til syne.

Den bullish-visning bliver ugyldig, hvis prisen bevæger sig under den nederste side af det bullish flagmønster. Hvis det sker, er det næste punkt at se på 31.000 ¥.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.