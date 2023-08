IWG-aktiekursen danner et bullish mønster, efterhånden som WeWork-lidelserne stiger

IWG (LON: IWG) aktiekursen forblev i et stramt interval, efter at selskabet offentliggjorde stærke økonomiske resultater. Aktien blev tirsdag handlet til 151p, hvor den har holdt sig på de seneste par dage. Denne pris er omkring 17 % over det laveste niveau i juni.

Regus og WeWork divergerer

IWG offentliggjorde opmuntrende økonomiske resultater tirsdag. I en erklæring sagde selskabet, at dets omsætning steg til rekordhøje £1,67 milliarder i årets første seks måneder. Dens EBITDA steg med 48% til £198 millioner. Samtidig steg virksomhedens pengestrøm til £162 millioner, mens dets nettogæld faldt med £54 millioner.

Desuden oplevede Worka, en platform for hybridarbejde, sin omsætning springe med 32% til £153 millioner. På trods af denne præstation advarede virksomheden om, at den stod over for betydelig valutamodvind og et udfordrende økonomisk og konkurrencedygtigt miljø.

IWGs største konkurrent er WeWork, en virksomhed, der engang var over 45 milliarder dollars værd. Tirsdag sagde WeWork, at dets omsætning steg til $844 millioner i Q2, mens nettotabet steg til $397 millioner.

Vigtigst af alt advarede WeWork om, at dets forretning var inde i en udfordrende periode. Som sådan sagde ledelsen, at virksomheden kunne gå konkurs i løbet af de næste par måneder. Udtalelsen sagde :

“Som et resultat af Selskabets tab og forventede likviditetsbehov, kombineret med øget medlemsafgang og nuværende likviditetsniveau, er der væsentlig tvivl om Selskabets evne til at fortsætte som en going concern.”

Som følge heraf faldt WeWork-aktiekursen med over 24 % på længere tid, hvilket bringer markedsværdien til kun $150 millioner.

Som jeg skrev her for et par måneder siden kunne et sammenbrud af WeWork have en marginal fordel for IWG. Det vil ske, efterhånden som virksomheder, der bruger WeWorks rum, flytter til IWGs brands som Regus, Spaces og Signature.

IWG adskiller sig en smule fra WeWork, idet den bruger en asset light-forretningsmodel. I dette samarbejder virksomheden med udlejere for at tilbyde deres pladser. Den bruger også en franchisemodel, der gør den i stand til at tjene gebyrer uden at foretage store investeringer. Som følge heraf underskrev virksomheden flere aftaler i første halvdel af året, end det gjorde i 2022.

IWG aktiekursprognose

IWG aktiekurs har været i en konsolideringsfase i de seneste par dage. På fire-timers diagrammet er Relative Strength Index (RSI) flyttet til det neutrale punkt, mens aktierne er lidt over 25-perioders glidende gennemsnit.

Vigtigst af alt har stokken dannet et omvendt hoved- og skuldermønster. I prishandlingsanalyse er dette et af de bedste vendingsmønstre på markedet. Skålen er nu langs halsudskæringen af dette mønster. Derfor er der en sandsynlighed for, at aktierne vil hoppe tilbage, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på 175,2p, det højeste punkt den 14. april.

