Bitcoin-korrelation med S&P 500-fald, men forbliver høj

Der har været en vis dækning inden for kryptoområdet for nylig med fokus på det altid spændende forhold mellem Bitcoin og aktiemarkedet.

Nemlig at sammenhængen mellem duoen dykker hurtigt, dykker solidt ned i negativt territorium de seneste uger. Dette trækker øjnene op, fordi for mange vil potentialet i Bitcoin først blive realiseret, når det endelig afkobles fra risikoaktiver. Det ville imidlertid være misvisende at drage konklusioner ud fra den seneste prishandling om, at denne afkobling nu sker.

Før vi kommer ind på hvorfor, lad os først vurdere sammenhængen på en 30-dages rullende basis, der viser faldet i de seneste par uger:

Zoomer man ud for at inkorporere en tidshorisont på de seneste 18 måneder, som nogenlunde falder sammen med økonomiens overgang til et stramt monetært miljø – og dermed et tilbagetræk i risikoaktiverne – ser vi, at korrelationen kun var lavere end det nuværende niveau to gange.

Første gang vi sådan et sammenbrud i forholdet var sammenbruddet af FTX, som fik kryptomarkederne til at vælte samtidig med, at aktiemarkedet hoppede af bagsiden af inflationsmålinger, der landede under forventningerne, hvilket udløste en rekalibrering vedrørende markedets syn på hvor højt renten ville stige.

Anden gang var i midten af juni, hvor vi havde en række krypto-specifikke begivenheder, der landede i hurtig rækkefølge: SEC sagsøgte Binance, derefter Coinbase og derefter en række spot-ETF-ansøgninger.

Hvorfor diagrammer kan være vildledende

Så det hele ser positivt ud, ikke? Nogle gange kan diagrammer være vildledende. Den første ting at påpege er, at ovenstående korrelationskoefficienter er beregnet på et rullende 30-dages vindue. Hvis vi udvider dette til 90 dage, ændres billedet. Det er klart, at med en større stikprøve falder volatiliteten af metrikken, men det giver også mere et perspektiv end 30-dages. Tag et kig på, hvad det formidler:

Afdæmpningen er langt mere ærbar. Når det er sagt, viser det stadig, at tendensen generelt er gået nedad siden omkring oktober sidste år (igen, hvis vi overser den sorte FTX-svane her). Det var i øvrigt omkring samme tidspunkt, hvor markederne nåede bunden over hele linjen, med stemningen på et historisk lavpunkt. Siden da er inflationen aftaget, og chancerne for en meget prøvende recession er faldet (selvom kampen ikke er slut endnu).

Men selvom der er set en vis løsnelse i låsetrinsforholdet mellem Bitcoin og aktiemarkedet, er det vigtigt at understrege, at det stadig er ekstremt højt. Derudover sammenligner de beregnede og diskuterede korrelationskoefficienter i hele dette stykke Bitcoin med S&P 500. Når man plotter dets forhold til den mere teknologitunge Nasdaq, er korrelationen endnu højere igen.

Og for at slå fast, hvordan forskellige vinkler på den samme statistik kan udnyttes til at konstruere fortællinger, lad os se på endnu et diagram. I stedet for at præsentere 30-dages eller 90-dages, ser vi denne gang på et rullende 60-dages vindue:

Dette viser det modsatte – at korrelationen er stigende. Som om det stadig var i tvivl, fortæller det os klart, hvor forsigtige vi skal være, når vi vurderer bevægelserne her. Når man søger på tværs af internettet og graver i forskningsnyhedsbreve og analytikeres arbejde, er spredningen af prøvevinduer valgt mellem 30-dage, 60-dage og 90-dage bred, og ofte er de forskellige konklusioner, som hver præsenterer, ikke nævnt.

En pæn analogi til, hvor vigtigt vinduet kan være, er, når man ser på inflation. Vi har set inflationen falde til 3 % fra sidste måneds læsning, men dette er på årsbasis og udgør en vækst på 3 % oven i væksten sidste år. Med et tolv måneders vindue ser vi nogle varme målinger fra sidste år falde ud, hvilket øger faldet i overskriftstallet.

Inflationen falder utvivlsomt hurtigt, men effekten forværres af, at topmålingerne, som landede denne gang sidste år, faldt ud i bagenden. Dette svarer til, hvad der sker, når vi afskærer vores korrelationsvindue ved 30 dage eller 60 dage, hvis der var perioder med særligt stærke aflæsninger på den ene eller anden måde ved kanten af disse prøver.

En lærestreg

Inden for en industri så polariserende som kryptovaluta kan være, er spørgsmålet om framing og andre skævheder en vigtig lektie. Dette er blot et eksempel, men ofte deles diagrammer og synspunkter baseret på data, som, uanset om det er bevidst eller ej, er blevet manipuleret for at bekræfte folks forudfattede holdninger.

Tag et kig på dette tweet fra den velkendte kryptotyr Pomp, der formaner S&P 500 for kun at generere et afkast på under 1000% i de sidste 30 år. Problemet? Udbytte er udelukket fra S&P 500, hvilket i sidste ende gør sammenligningen ubrugelig, især over en tidshorisont så lang som tre årtier (til reference, med udbytte inkluderet, er afkastet i denne periode 1700%).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

En almindelig online holdning er, at en kærlighed til Bitcoin betyder, at man også skal se ned på andre aktiver eller nægte overhovedet at have en diskussion om de opfattede mangler eller ulemper ved Bitcoin er en mærkelig en.

Normalt er disse skævheder ikke ondsindede. Information spredes hurtigt i denne digitale tidsalder, og med en industri så begyndende og gådefuld, som krypto stadig er, forsøger alle at finde ud af det, mens vi går.

Men for at vende tilbage til det aktuelle punkt, korrelation, er måske det nemmeste af alt bare at plotte Bitcoins afkast mod aktiemarkedets afkast siden starten af denne cyklus (hvis vi groft kan erklære starten af 2022 som denne nyt paradigme med høj inflation). Hvad fortæller nedenstående diagram dig?

Forholdet er bestemt tæt. Og ingen tvivl om, at vi i den sidste måned ser ud til at få en vis divergens – selvom Bitcoin har underperformeret relativt. Det kan være reguleringsdrevet bekymring eller en lang række andre faktorer.

Bundlinjen er denne: Spørgsmålet om, eller hvornår, Bitcoin vil afkobles fra risikoaktiver er en af de største og mest afgørende, der styrer ikke kun selve Bitcoin, men hele rummet. Debatten omkring dette vil fortsætte med at hvirvle og er fortsat et af de mest fascinerende aspekter af branchen at analysere.

Men når man ser på dagens kursbevægelser, mens der kan være sket nogle løsnelser, da markedet bevæger sig for at forudse et potentielt ophør af de ubarmhjertige rentestigninger i de sidste atten måneder, er Bitcoin i øjeblikket meget korreleret med aktiemarkedet og risikoaktiver. I det mindste for i dag holder så meget stik.

