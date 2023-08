De britiske lønninger stiger den hurtigste nogensinde nogensinde: hvad betyder det for det britiske pund?

Inflationstendenserne i udviklede økonomier begynder at divergere, som nævnt her. På den ene side er inflationsfrygten i USA begyndt at aftage. På den anden side er inflationen fortsat varm i Europa.

Et andet spor, der antyder det samme, kom i dag, denne gang fra Storbritannien. Lønnen stiger i det hurtigste tempo siden registreringerne begyndte.

Mere præcist nåede den årlige vækst i den almindelige løn op på 7,8 % – det højeste siden registreringerne begyndte i 2001.

Save

Dette er dårlige nyheder for Bank of England. På sit møde i august hævede centralbanken bankrenten til 5,25 %, fordi inflationen er et godt stykke over målet på 2 %.

I lyset af dagens løndata er det usandsynligt, at inflationen vil ændre kurs på et tidspunkt. Den ligger i øjeblikket på 7,9 %, men lønpres bør presse den endnu højere.

Så hvad betyder det for det britiske pund ?

Rentestigninger er godt for en valuta, men kun op til et punkt

Copy link to section

Den vigtigste drivkraft i valutamarkedets volatilitet er en ændring i renteniveauet. Centralbanker hæver renterne, når inflationstendenserne stiger, og sænker dem, når inflationen afkøles.

Derfor udløser ændringer i inflationstendenserne bevægelser på valutamarkedet, fordi handlende forventer det næste træk i renten.

Dagens løndata tyder på, at inflationen sandsynligvis ikke vil ændre retning på et tidspunkt i Storbritannien. Derfor øgede handlende deres satsninger på, at Bank of England ville fortsætte med at hæve renten, og derfor skulle det britiske pund bydes.

Så dagens nyheder er positive for det britiske pund.

Der er dog en meget tynd linje, hvor disse dynamikker kan ændre sig brat. Med andre ord er højere inflation bullish for en valuta kun op til et point.

Tag for eksempel Argentina.

I juli holdt Argentinas centralbank sin benchmarkrente på 97 %. På trods af det høje niveau er den argentinske peso (ARS) dog faldet meget.

Inflationen i Argentina løber med 114 % årligt. Derfor er højere inflation kun positivt for en valuta op til et point.

Hvad er det for en pointe? Hvornår krydses linjen?

Det punkt er, når folk mister tilliden til, at inflationen kan dæmmes. Når tilliden til centralbankens evne til at dæmme inflationen går tabt, bliver det praktisk talt umuligt at forankre inflationsforventningerne.

Sikkert nok er Storbritannien ikke Argentina. Men folk bør ikke undervurdere husholdninger og virksomheder, der forventer højere priser i længere tid, som det afspejles i dagens løndata. Denne onde cirkel er svær at komme ud af, når først tilliden til Bank of England er tabt.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.