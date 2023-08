Hang Seng-indekset trækker sig tilbage, da kinesiske aktier møder flere modvind

Hang Seng- indekset kom under intenst salgspres og blev et af de dårligst præsterende store indekser globalt. Indekset dykkede til et lavpunkt på H$18.574 mandag, et fald fra denne måneds højeste på H$20.381.

Flere modvind

Hang Seng-indekset møder flere modvind. For det første er den kinesiske økonomi ved at aftage dramatisk, som det fremgår af de seneste makrodata fra National Statistics Bureau. Arbejdsløsheden forblev uændret på 5,3 % i juli, selv om ungdomsarbejdsløsheden steg. Som følge heraf vil styrelsen sætte udgivelsen af ungdomsnummeret på pause, hvilket signalerer, at det ikke går godt.

I mellemtiden steg industriproduktionen med 3,7 %, hvilket er lavere end medianestimatet på 4,4 %. Dette er et vigtigt tal, da Kina er et førende industriland. Anlægsinvesteringerne steg med 3,4 %, hvilket er lavere end medianestimatet på 3,8 %.

Disse tal betyder, at opsvinget er vaklet, og nogle analytikere stiller spørgsmålstegn ved, om det vil nå Beijings mål på 5%. Kinas centralbank besluttede at skære renten ned igen som svar på disse tal.

Kinas data er vigtige for Hang Seng, fordi de fleste vælgere gør en masse forretninger i landet.

For det andet trak Hang Seng-indekset sig tilbage, da der dukkede flere problemer op i ejendomssektoren. Country Garden, en nøglebestanddel, har savnet at betale sin gæld i denne måned, hvilket sætter den i fare for at kollapse. Som et resultat er aktien faldet med 30 % i den seneste uge.

Andre ejendomsaktier som Link Real Estate, Wharf Real Estate og Hang Lung er også trukket sig tilbage midt i stigende smitterisiko. På samme måde er virksomheder, der er udsat for Kinas fast ejendom som HSBC, China Merchants Bank og Ping An, trukket sig tilbage.

Hang Seng indeks prognose

Hang Seng-indekset har været et af de dårligst præsterende indekser i verden i år. På 4-timers diagrammet ser vi, at forsøg på dets genopretning har mødt betydelig modstand på flere niveauer som H$20.398 og H$22.677.

Senest har indekset dannet en faldende kanal, der vises med sort. Den har nu bevæget sig lidt under midten af denne kanal. Aktierne bevægede sig også lidt under de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder.

Derfor er udsigterne for indekset bearish, og det næste støtteniveau at se er på H$18.000, den nederste side af kanalen. Alternativet er, hvor den rebounder og gentester den øverste linje af kanalen ved H$19.500.

