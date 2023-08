VOO og SPY ETF’er har trukket sig tilbage: Køb dukkert eller sælg rip?

Vanguard S&P 500 (VOO) og SPDR S&P 500 (SPY) har trukket sig tilbage i de seneste par uger, da investorer omfavner en risiko-off-stemning. VOO er trukket tilbage til $406,5, mens SPY-fonden er faldet til $443.

Er det sikkert at købe denne dip?

VOO og SPY er de største fonde, der sporer præstationen af S&P 500- indekset. Som sådan har de to fonde en tæt sammenhæng og bevæger sig typisk i samme retning.

De to fonde har for nylig trukket sig tilbage på grund af stigende bekymringer om den amerikanske og kinesiske økonomi. I tirsdags, som jeg skrev her , offentliggjorde Kina svage økonomiske tal, hvilket fik flere analytikere til at nedjustere deres estimater.

Disse tal faldt sammen med den hårde retorik om Kina fra Washington. Republikanere og nogle demokrater har hævdet, at de seneste sanktioner fra Joe Biden ikke går langt nok.

Derfor er der en sandsynlighed for, at de fleste amerikanske virksomheder vil kæmpe for at gøre forretninger i Kina, deres nøglemarkeder. Nogle af de bedste S&P 500-virksomheder som Apple, Nvidia og Tesla gør en masse forretninger i Kina.

Der er også risici i den amerikanske økonomi. I sidste uge nedjusterede Moody’s ratingen af flere regionale banker. Det satte også flere store banker som Northern Trust og State Street til revision for nedgraderinger.

Nu har Fitch advaret om, at det vil nedgradere amerikanske banker, herunder blue chips som JP Morgan. Den nedjusterede for nylig den amerikanske kreditvurdering fra AAA til AA+.

Derudover er der risici ved nogle dele af økonomien. Mens detailsalget i USA steg, er der bekymring for, at det vil aftage, når folk med studielån begynder at betale det tilbage. I en erklæring onsdag besluttede Target at skære ned på sine udsigter på grund af denne frygt. Nettoomsætningen faldt med 4,9% til 24,8 milliarder dollars.

Investorer er også bekymrede over værdiansættelsen af flere virksomheder. I tirsdags advarede jeg om, at Nvidias værdiansættelse var ved at løbe ud af kontrol.

VOO ETF forecast

Det daglige diagram viser, at VOO ETF har været i en nedadgående trend de seneste par dage. På trods af frasalget forbliver aktierne over 50-dages glidende gennemsnit, hvilket er et positivt tegn. Det er også over den stigende trendlinje vist med grønt.

MACD har også bevæget sig nedad, efterhånden som de to linjer nærmer sig det neutrale niveau. Derfor tror jeg, at VOO- og SPY-fonde vil vende tilbage i de kommende uger og genteste YTD-højden på $422,45. På kort sigt vil aktierne sandsynligvis opleve en vis volatilitet, hvilket kan få dem til at teste $400 igen.

