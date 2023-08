Earthstone Energy-aktien hopper 15% på Permian Resources-aftalen

Earthstone Energy Inc (NYSE: ESTE) dukkede op med mere end 15% i mandags, efter at Permian Resources Corp (NYSE: PR) afslørede planer om at købe olie- og gasselskabet for 4,5 milliarder dollars.

Hvorfor køber Permian Resources Earthstone Energy?

Permian Resources forventer, at denne transaktion med hele aktier vil hjælpe med at udvide sit fodaftryk i Perm-bassinet. Will Hickey – dets Co-CEO sagde også i dag i en pressemeddelelse :

Købet repræsenterer et overbevisende værditilbud for vores aktionærer og styrker vores position som førende uafhængig E&P i Delaware Basin.

Den nævnte aftale værdier hver Earthstone Energy-aktie til omkring $18,64.

I mandags afslørede Permian Resources også planer om at hæve sit kvartalsvise udbytte til 6 cent – en stigning på 20 % gældende fra første kvartal af 2024. Dets aktier åbnede nogenlunde fladt i morges, men er steget hele 45 % år-til-dato.

Permian Resources forventer en stigning i det frie cash flow

Permian Resources er overbevist om, at købet af Earthstone Energy vil booste dets frie cash flow pr. aktie med mere end 30% over de næste to år. Ifølge CEO Hickey:

Earthstones position i det nordlige Delaware bringer areal af høj kvalitet med kernelager, der umiddelbart konkurrerer om kapital i vores portefølje.

Fordelen ved frit cash flow vil ligge på over 25% over de næste fem til ti år, tilføjede han. Wall Street vurderer i øjeblikket Earthstone Energy-aktier til “overvægt”.

Permian og Earthstone har identificeret årlige synergier til en værdi af omkring $175 millioner, ifølge pressemeddelelsen. Aftalen vil sandsynligvis afsluttes inden starten af 2024, forudsat at den opfylder sædvanlige lukkebetingelser, herunder regulatoriske og aktionærernes godkendelse.

