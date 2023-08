BNB-vurdering nysgerrig, da problemerne stiger for Binance

Binance-økosystemets native token, BNB, handles på et års laveste niveau.

Tokenet er faldet 30 % i løbet af den sidste måned, da det skifter fra den ene krise til den anden. Den er kommet under yderligere pres i denne uge på grund af en rapport offentliggjort i Wall Street Journal over påstande om, at den overtræder russiske sanktioner. Dette sker efter en undersøgelse foretaget af justitsministeriet, der blev påbegyndt i maj.

Ikke at hjælpe sagen var et særskilt spørgsmål vedrørende et fejlagtigt tweet fra Binance, der sagde, at ind- og udbetalinger i euro var blevet suspenderet. Binances europæiske bankpartner, PaySafe, præciserede, at transaktioner faktisk ville være tilgængelige indtil den 25. september, hvorefter støtten til Biannce vil blive trukket tilbage efter en “strategisk gennemgang”.

Vi offentliggjorde en analyse i BNB i sidste måned, hvor vi fokuserede på de utallige røde flag med tokenet, og også den bredere udveksling.

Vi vil ikke gentage alle detaljerne her, men bundlinjen er, at dette er et token, hvor buyside-likviditeten er lav, og hvis forbundne børs er en sort boks af mystik. Som vi har sagt mange gange før, er der intet som helst bevis for, at Binance er engageret i noget uhyggeligt, men deri ligger også problemet – der er heller ingen beviser for det modsatte.

Dette skyldes den totale mangel på finansielle oplysninger og/eller revisioner. Intet er mere tydeligt af dette end CEO Changpeng Zhaos bemærkelsesværdige tweet nedenfor. Efter FTX-kollapset i november blev Binance kontrolleret for at være mere gennemsigtig. Børsen reagerede ved at offentliggøre en “bevis for reserver”-rapport, selvom de ikke nævnte forpligtelser. Zhaos løsning? At “spørge rundt”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Ironien i dette gik ikke tabt for mange – et kryptofællesskab, der blev tvunget til at stole på en CEOs tweets vedrørende en uigennemsigtig børs, kun et par uger efter en vis Sam Bankman-Fried tweetede “FTX-aktiver er i orden” vedrørende sin egen børs.

Igen er der intet bevis for, at der sker noget grimt hos Binance, og FTX-sammenligningen skal ikke foretages, men ligheden med hensyn til gennemsigtighed (eller manglen på samme) er bemærkelsesværdig. I de mest enkle vendinger som muligt: Dette er en virksomhed, for hvilken en økonomisk vurdering er umulig at foretage, fordi oplysningerne simpelthen ikke er der.

Montering af juridiske spørgsmål

Selvfølgelig er der stigende grund til at være mistænksom, de seneste nyheder vedrørende DoJ og russiske sanktioner er et eksempel på det. Der er allerede en anden DoJ-undersøgelse i gang, mens der er en SEC-retssag, der udjævner beskyldninger, der spænder fra manipulation af volumen og handel mod kunder til overtrædelse af KYC, AML og værdipapirregler.

For at komme tilbage til BNB specifikt, har tokenet faktisk fungeret ekstremt godt sammenlignet med de fleste altcoins. Indtil retssagen i juni klarede den sig bedre end Bitcoin under bjørnemarkedet (taget fra starten af 2022), på trods af at de fleste altcoins oplevede tab langt større end verdens største kryptovaluta – hvilket plejer at ske i tilbagetrækninger på markedet.

Dette rejser spørgsmålet: hvorfor? Og det cirkler også tilbage til ovenstående punkt vedrørende buyside-likviditet. Hvem køber denne token?

Tag et kig på, hvad der er sket med Binance i det sidste år:

SEC-retssag med flere anklager

CFTC retssag

Flere DoJ-undersøgelser

Kollaps i markedsdækkende handelsvolumen

Nedlukning af BUSD stablecoin (omend udstedt af Paxos, men Binance-mærket)

Bredere krypto nedsmeltning

Og efter alle disse begivenheder, handler BNB mere eller mindre fladt over samme tidsramme?

Tokenomics, tynde likviditet, endeløse juridiske problemer og overordnede usikre udsigter gør BNB til en utrolig svær investering at argumentere for. Dens nuværende værdiansættelse er stadig svimlende, med en markedsværdi på 33 milliarder dollar, der placerer den kun bag Bitcoin, Ethereum og Tether.

Som vi bliver ved med at sige, er der intet, der beviser nogen mistanke omkring BNB eller Binance. Alle kunne være perfekt over bord. Men der er en helvedes masse problemer, der dukker op, og det største problem af alle er, at der heller ikke er noget, der beviser, at de er forkerte.

Dette er en børs, der er “hovedkvartersløs”, revisionsfri og har kontrol over den fjerdestørste kryptovaluta på markedet. Vær forsigtig, det er alt – vi vil sige, gør din egen due diligence, men det er ikke muligt i dette tilfælde.

