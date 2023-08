Shein har netop annonceret en aftale med sin fast-fashion-peer Forever 21

Alle øjne er rettet mod fast fashion detail denne morgen efter Shein og Forever 21 – to af de mest velrenommerede navne inden for billigt tøj og tilbehør annonceret at være gået sammen.

Her er hvad vi ved indtil videre

Økonomiske detaljer i aftalen er stadig ukendte.

Men Wall Street Journal bekræftede i sin rapport torsdag, at Sparc Group – et special-joint venture mellem Authentic Brands, der ejer Forever 21 og ejendomsgiganten Simon Property – har indvilliget i at tage en minoritetsandel i Shein.

Den digital-first forhandler vil også erhverve omkring en tredjedel af Sparc Group som en del af den nævnte aftale, tilføjede WSJ. Bemærk, at der i de seneste måneder har været rygter om, at Shein overvejer et amerikansk børsnotering (IPO).

Hvordan gavner denne aftale Shein og Forever 21?

Aktiemarkedsnyhederne ankommer et par uger efter, at Shein rapporterede rekordoverskud for de første seks måneder af dette år. Det vil nu begynde at liste Forever 21-samlingen på sin online platform, der har en brugerbase på omkring 150 millioner på verdensplan.

Aftalen er lige så attraktiv for Shein, fordi detailbutikkerne i Forever 21 tilbyder midler til at udvide sit fodaftryk på det amerikanske marked og distancere sig længere fra Kina. Shein flyttede sit hovedkvarter fra Nanjing til Singapore i 2022.

Den hurtige e-handelsgigant er for nylig kommet under lup, efter at et husudvalg beskyldte den for at overtræde USA’s importtoldlov. Shein har erklæret sådanne påstande “usande”.

