Instacart-filer går live på Nasdaq

First Arm og nu Instacart har besluttet at blive børsnoteret – købmandsfirmaet indgav papirarbejdet til notering på Nasdaq i fredags.

Instacart leverer i over 5.500 byer

Instacart vil snart handle som “CART” på børsen. Fidji Simo – dets administrerende direktør skrev i prospektet i dag:

Vi tror på, at fremtiden for dagligvarer ikke handler om at vælge mellem at handle online og i butikken. De fleste af os vil gøre begge dele. Så vi ønsker at skabe en virkelig omni-channel oplevelse.

Det californiske selskab tjente 114 millioner dollars i sit seneste kvartal på 716 millioner dollars i omsætning – en stigning på 15 %. Instacart leverer i øjeblikket fra over 40.000 butikker i mere end 5.500 byer.

Det havde stor gavn af COVID-pandemien, der begrænsede folk til deres hjem og fremskyndede skiftet til online shopping.

Instacart lancerede et kunstig intelligens-værktøj i maj

Bemærk, at venture-støttede teknologi-børsnoteringer har været en sjælden race siden december 2021. Dagligvareleveringsfirmaet reducerede sin værdiansættelse fra 39 milliarder USD til 24 milliarder USD sidste år i marts og blev rapporteret at have mistet yderligere halvdelen af det i slutningen af 2022.

Instacart ser bemærkelsesværdige navne, herunder DoorDash, Walmart, Target og endda Amazon som konkurrenter. Dets prospekt på fredag lyder også:

Vores samlede antal ansatte toppede i andet kvartal af 2022 og faldt i løbet af de næste to kvartaler, hvilket reducerede vores faste driftsomkostningsbase.

Instacart er forpligtet til også at udnytte den stigende interesse for kunstig intelligens. Tidligere i år lancerede det Ask Instacart – et kunstig intelligensdrevet værktøj, der besvarer spørgsmål relateret til dagligvareindkøb.

