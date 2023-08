Prognose for C3.ai-aktiekursen: Forbehold for et 30 % AI-dip

C3.ai (NYSE: AI) aktiekursen led en hård vending torsdag, da hypen om kunstig intelligens (AI) forsvandt. Aktierne dykkede med mere end 11% og faldt til et lavpunkt på $28,18, det laveste niveau siden 25. maj. I alt er de faldet med mere end 41 % fra det højeste niveau i år.

AI-hypen forsvinder

Et af de største temaer i denne uge var kunstig intelligens, da Nvidia offentliggjorde stærke resultater . Virksomhedens omsætning og rentabilitet steg, da ordrer på dets AI-chips steg i løbet af kvartalet.

Nu er der bekymringer for branchen på trods af det stærke Nvidias resultater, hvilket forklarer, hvorfor aktier som AMD, Microsoft, AITX og C3.ai faldt.

C3.ai-aktien har været stærkt nedadgående efter at have toppet i juni i år. Dette fald skyldes hovedsageligt bekymringer om virksomhedens værdiansættelse og vækstudsigter i den nye tidsalder af kunstig intelligens.

Med hensyn til værdiansættelse har C3.ai en markedsværdi på mere end $3,7 milliarder. Ser vi på dets resultatopgørelse, ser vi, at virksomhedens årlige omsætning sprang fra $183,2 millioner i 2021 til $252 millioner i 2022. Det har tjent $266 millioner i de seneste fire kvartaler,

Disse tal betyder, at virksomheden er overvurderet i omsætningsperspektiv, da den har et P/S-multipel på 13,90x. De fleste rimeligt værdsatte virksomheder har et PS-multipel på mindre end 5x. Husk på, at C3.ai konstant har genereret årlige tab. Dens tab i de seneste 4 kvartaler var over $269 millioner.

Den største bekymring er, om hypen inden for kunstig intelligens vil omsættes til stærk omsætning og rentabilitet i fremtiden. De seneste resultater viser, at C3.ai’s vækst er en smule mild. Den indtjente 72,41 millioner dollars i Q4’23, en vækst på 0,13 % år/år.

Derfor, som jeg advarede i denne artikel , er der en sandsynlighed for, at AI-momentumet snart vil falme. På det tidspunkt sammenlignede jeg AI med andre nyere hypes på markedet som elbiler, metaverse og grøn energi.

C3.ai aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at AI aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det lavede for nylig et bearish breakout under det vigtige støtteniveau på $34,51, det højeste punkt den 3. april.

Aktierne har bevæget sig under de tre linjer i Williams Alligator og 50% Fibonacci Retracement niveau. Derfor formoder jeg, at aktierne vil fortsætte med at falde i de kommende uger, da sælgerne målretter nøglestøtten til $20, hvilket er retracement-punktet på 78,6%. Denne målpris er omkring 30 % under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.