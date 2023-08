Futu Holdings aktiekursprognose: et godt spekulativt køb

Futu Holdings (NASDAQ: FUTU) aktiekurs fik et stærkt bullish breakout i mandags, da investorerne reagerede på selskabets indtjening. Kinesiske myndigheder lancerede også en ny bølge af foranstaltninger for at støtte den uklare økonomi. Aktierne sprang med over 6 % mandag og nåede et højdepunkt på 55,25 dollar, det højeste niveau siden 10. august.

Fremtidig vækst fortsætter

Copy link to section

Futu Holdings er et kinesisk selskab, der driver en børsmægler- og formueforvaltningsindustri. Firmaet ejes hovedsageligt af Tencent, det største spilfirma i verden. Det opererer på nøglemarkeder som Hong Kong, Singapore og endda i USA.

Den seneste nyhed fra Futu Holdings var selskabets indtjening, som udkom torsdag. Resultaterne viste, at firmaet tilføjede 57.000 kunder i kvartalet, hvilket bringer dets samlede brugere til næsten 1,6 millioner. Dets samlede aktiver i økosystemet steg til mere end HK$466 milliarder. Samlet handelsvolumen faldt med 22 % til HK $1 billion.

Futu Holdings omsætning steg med 42% til HK$1,7 milliarder, da mæglerprovisionen faldt en smule til HK$953 millioner. Renteindtægterne steg med 127 %, da renterne i nøglelande fortsatte med at stige. Den samlede nettoindkomst steg med 74 pct.

Futu Holding stod over for adskillige udfordringer i 2. kvartal, da aktiemarkedet på dets nøglemarkeder svækkedes. Som jeg skrev her , har Hang Seng-indekset klaret sig dårligere end sine globale peers som Nikkei 225 og Nasdaq 100-indekset.

Der er også bekymring for, at de kinesiske og Singapores økonomier er ved at bremse. De seneste data viste, at Kinas detailsalg, eksport, industriproduktion faldt. Tilsvarende faldt detailsalget i Singapore igen i juli. På trods af dette oplevede Singapores forretning betydelige tilgange i kvartalet.

Derfor steg Futu Holdings aktie efter Kina annoncerede et nyt sæt foranstaltninger til at fremme den økonomiske vækst. Det reagerede også på forhandlingerne mellem Kina og USA.

Futu Holdings aktiekursprognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at Futu-aktiens kurs er steget i de seneste tre dage, da investorer jubler over selskabets indtjening. Det har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst er det, at det har dannet noget, der ligner et omvendt hoved- og skuldermønster, hvilket normalt er et bullish tegn. Derfor mener jeg, at Futu er en god spekulativ aktie at købe til de nuværende priser. Det oprindelige mål for disse udsigter er $61,65, det højeste punkt i august, hvilket er 14 % over det nuværende niveau.

Save