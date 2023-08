Hvad næste for Coinbase? USDC ses som en diversificering midt i et usikkert marked

Coinbase (Nasdaq:COIN) køber en aktiepost i kryptooperatøren Circle Internet Financial. Som en del af flytningen lukkes joint venturet mellem Coinbase og Circle, Center Consortium.

“Centre vil ikke længere eksistere som en selvstændig enhed, og Circle vil forblive som udsteder af USDC, hvilket bringer ethvert centerstyrings- og driftsansvar internt,” sagde Circle CEO Jeremy Allaire og Coinbase CEO Brian Armstrong i et blogindlæg to uger. siden.

Udtalelsen tilføjede, at med voksende lovgivningsmæssig klarhed for stablecoins rundt om i verden, er et separat styringsorgan som Center ikke længere nødvendigt. Circle vil tage fuld kontrol over USDC- udstedelse og -styring. Tidligere havde Center Consortium, som blev grundlagt af Coinbase og Circle i 2018, taget ansvaret for udstedelsen, men nu bliver Circle den eneste USDC-udsteder.

Meddelelsen bekræftede også, at indtægter afledt af renter optjent på dollarreserverne, der understøtter USDC-tokens, fortsat vil blive delt mellem de to firmaer, selvom opdelingen nu vil være ens.

De to firmaer tilføjede, at USDC vil blive lanceret på tværs af seks nye blockchains. Coinbase-aktien steg 3% på nyhederne. Aktien havde faldet 30% i forhold til den foregående måned, selvom den stadig er steget 123% år-til-dato.

USDC-reserverne er faldet

Duoen vil håbe, at flytningen kan hjælpe med at styrke USDC, som har oplevet betydelige udstrømninger siden marts i år. Stablecoinen blev fanget i Silicon Valley Bank-kollapset, hvor 8% af reserverne støttede USDC-tokens i den nu faldne bank. USDC mistede sin binding midt i hændelsen og faldt så lavt som 88 cents på børser, selvom det vendte tilbage, da den amerikanske administration trådte ind for at garantere indskud hos SVB.

Ud over bankkrisen har stablecoin også lidt under det store reguleringsindgreb i USA, hvor den har mistet betydelig terræn til den europæisk-baserede rival Tether. Siden Coinbase blev sagsøgt af SEC, er USDC’s markedsværdi faldet med 40%, svarende til $17 milliarder i udstrømning.

Skifter tilbage til Coinbase, vil verdens største børsnoterede børs håbe, at bevægelsen for at eliminere joint venturet vil hjælpe den med at diversificere sin indtægtsstrøm yderligere. Kryptomarkedet led af et enormt fald i volumen på hele bjørnemarkedet sidste år, hvor Coinbases indtægtsstrøm faldt tilsvarende.

Mens kryptopriserne – og Coinbase’s aktie – er vendt tilbage indtil nu i år, er volumen, likviditet og interesse i rummet stadig niveauer under toppen af tyremarkedet. Coinbase blev børsnoteret i april 2021, kort før markedet toppede i november samme år, og forbliver 80 % under sin dag-1-pris, på trods af stigningen på 122 % i år.

Diversificering af indkomst

Tidligere på måneden rapporterede Coinbase indtjening i andet kvartal, som opsummerede det udfordrende miljø. På trods af at kryptopriserne steg for at starte året, faldt børsens omsætning.

Børsen arbejder på at vende tingene, fremhævet af to fyringsrunder i det sidste år. Indtjeningen afslørede også, at driftsomkostningerne er halveret i forhold til et år siden. Med hensyn til meddelelsen i denne uge vedrørende UDCS, føles det dog relevant at bemærke, at Coinbases andel af ikke-handelsindtægter for første gang var større end handelspladsen.

51% af den samlede omsætning kom via abonnementer og tjenester (svarende til $335 millioner). Heraf er en nøglekomponent renteindtægter – med skatkammerbeviser, der betaler nord for 5 %, er det let at se, hvor store stablecoins er blevet så lukrative. Dette blev demonstreret af det svimlende 850 millioner dollars overskud, som Tether opnåede i andet kvartal, drevet af dets 72,5 milliarder dollars stash af skatkammerbeviser.

Denne diversificering af indkomst er afgørende for Coinbase. Handelsvolumen har været meget volatile og, som tidligere nævnt, faldet frit over de sidste to år. Ser vi på mængder på tværs af alle centraliserede børser, ser vi nu niveauer, der sidst er set i 2020.

Coinbase blev først grundlagt i 2012, og det var den positive side af Bitcoins voldsomme volatilitet, og virksomheden eksploderede i takt med Bitcoins popularitet. Da det blev børsnoteret i april 2021, blev det vurderet til tæt på 100 milliarder dollars.

Siden da har den dog oplevet den mørke side af Bitcoins volatilitet – kraterkursen har trukket handelsvolumen ned og taget COIN-aktier med sig. Derfor er ønsket om at forsøge at diversificere så godt som muligt, selvom det også er vigtigt at bemærke, at stablecoin-reserver vil være uløseligt forbundet med sundheden for det overordnede kryptosystem og i forlængelse heraf også Bitcoin-prisen.

At plotte Coinbase-aktiens kurs mod Bitcoin siden førstnævnte fløj offentligt demonstrerer, hvor afhængig børsen er af den følsomme pris på verdens største kryptovaluta – og hvordan den også har underperformeret den.

Tilføjelse af Nasdaq som endnu et benchmark maler yderligere den grufulde karakter af Coinbase’s præstation:

Hvad næste for Coinbase?

Kampen for Coinbase har været enorm, siden den blev offentlig. Og selvom ovenstående diversificering er et forsigtigt træk, er virkeligheden, at dette er et aktiv, der altid vil være bundet til hoften med Bitcoin.

På USDC-siden har det mistet stort terræn til sin største rival, Tether, som for nylig nåede et rekordhøjt niveau på 84 milliarder dollars og ejer en dominerende to tredjedeles andel af stablecoin-markedet. Tryk på “play timeline” på nedenstående diagram for at se, hvordan USDC’s markedsværdi har bevæget sig i forhold til USDT – sidstnævnte har oplevet et 26% hop i markedsandel på trods af, at den samlede stablecoin-markedsværdi er faldet med 18%.

Derfor er udfordringerne her mange. Alligevel er partnerskabet mellem Coinbase og Circle et, der giver mening fra begge sider. Coinbase forbliver på trods af sine problemer en af de større børser. Især i betragtning af de igangværende problemer omkring Binance, er dets plads som en vital – og troværdig – fiat-rampe en, der kan udnyttes til at sætte gang i brugen af USDC.

Når det er sagt, er regulering en nøglefaktor her. Coinbase blev sagsøgt af SEC i juni, og selv om meningerne er delte om, hvad udfaldet kan blive, kan der ikke benægtes det lag af usikkerhed, det tilføjer, og hvor seismisk et negativt resultat kunne være for dets forretning. Det skal dog siges., at nylige positive afgørelser for Ripple og Grayscale i deres respektive sager lover godt for branchen generelt.

På trods af stigningen i lovrelateret håb siden et par måneder siden, fastholder Tether fordelen ved at være baseret i Europa og omgår derfor en masse af de potentielle værdipapirproblemer, der flyder omkring USDC og Coinbase. I mellemtiden annoncerede EDX Markets sin lancering, en ny kryptobørs støttet af navne som Fidelity, Schwab og Citadel Securities. Coinbase’s first-mover-fordel er formidabel i USA, men det kan være ved at blive et mindre ensomt sted.

Hvad angår de mange spot-ETF-applikationer, der for nylig blev lanceret? Dette kan skubbe kapital længere ind i krypto og dermed blive en velsignelse for Coinbase, men det tilføjer også en anden mulighed for investorer at få eksponering for Bitcoin uden at åbne en Coinbase-konto. Sikker på, det føles som om ETF’er ikke ville være andet end en netto positiv for hele rummet, men det er værd at huske på som en advarsel.

Alt i alt lyder nyhederne omkring den nye struktur bag USDC som et fornuftigt træk. Coinbase kæmper dog en kamp på mange fronter, og usikkerheden her er høj (selv for kryptovilkår!). Aktien havde været i brand indtil nu i år, og selv efter en tilbagetrækning er den stadig steget 123%. Det kan en dag komme tilbage til pandemiens høje dage og handle tæt på en værdi på 100 milliarder dollars, men der er skræmmende forhindringer forude.

