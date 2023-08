Aktierne i Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) er en smule op i forlænget handel, efter at detailhandleren rapporterede markedsslående resultater for sit regnskabsmæssige andet kvartal.

Bemærkelsesværdige tal i Lululemons resultatmeddelelse for 2. kvartal

Tjente 341,6 millioner dollars mod 289,5 millioner dollars året før

Indtjeningen pr. aktie steg også fra $2,26 til $2,68

Omsætningen steg 18% år-til-år til 2,21 milliarder dollars

Konsensus var $2,54 per andel af $2,17 milliarder i omsætning

Det sammenlignelige salg steg med 11 % mindre end forventet

Med 1,70 milliarder dollars steg lagrene stadig med 14 % i forhold til året før

Bruttomarginen lå på 58,8 % – lidt over 58,5 %, som eksperter havde forudsagt. Alligevel fortalte Jefferies-analytiker Randy Konik til CNBC i dag:

Lululemon spiller i en meget konkurrencepræget branche. Så vi tror, at Lulu vil begynde at løbe ind i en mur i de næste par kvartaler, efterhånden som væksten begynder at aftage, og forventningerne bliver for høje.

Lululemon lager er oppe på optimistisk vejledning

Aktien stiger også, fordi sportstøjsfirmaet hævede sine retningslinjer for hele året.

Lululemon forudser nu, at dens omsætning vil falde mellem $9,51 milliarder og $9,57 milliarder i regnskabsåret 2023 på op til $12,17 i indtjening pr. Men på CNBCs ” Power Lunch ” tilføjede detailanalytiker Konik:

De er begyndt at gribe ind i andre produkter for at forsøge at udvide væksten [f.eks.] fodtøj – det har ikke gjort det godt og kan vise, at virksomhedens strategi går i den forkerte retning.

Dets nuværende kvartalsudsigter kom nogenlunde på linje med Street-estimaterne torsdag. I skrivende stund er Lululemon-aktierne steget over 30 % i forhold til deres laveste år til dato.

Er det værd at købe Lululemon-aktier?

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsmeddelelsen inkluderer en 15% årlig vækst i DTC-omsætningen, der udgjorde 40% af det samlede salg i andet kvartal. Ifølge Jefferies’ Randy Konik:

Vores bekymring fremadrettet er, at en stor del af den nemme vækst er sket her, og at væksten fremover bliver sværere at opnå.

Hans underperformancevurdering på Lululemon-aktien kommer med et kursmål på $250, der advarer om en nedadgående på mere end 35 % herfra.

Bemærk, at Lululemon er forpligtet til at fordoble sit salg fra $6,25 milliarder i 2021 til $12,5 milliarder i 2026 – en strategi, den kalder “Power of Three x2”.

