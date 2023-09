Ergomed aktie springer 30% på Permira tilbud

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Aktierne i Ergomed PLC (LON: ERGO) steg næsten 30% i mandags, efter at Permira sagde, at det ville købe biofarmaceutiske servicevirksomheden for omkring 703,1 millioner pund (886,40 millioner dollars).

Permira-tilbud værdsætter Ergomed-aktier til en præmie

Den kontante handel, som Permira – et europæisk private equity-firma annoncerede i morges, værdisætter hver aktie i Ergomed til £13,50.

Ergomed har en arbejdsstyrke på omkring 1.800 mennesker fordelt på 100 lande. Dets formand Miroslav Reljanovic sagde i dag i en pressemeddelelse :

Privat ejerskab af fonde rådgivet af Permira, en meget erfaren sundhedsinvestor med track record i at opbygge succesfulde virksomheder, vil give os mulighed for at bygge videre på det fundament, vi har skabt.

I juli rapporterede det London-noterede firma en årlig vækst på 10% i sin omsætning for de første seks måneder af dette år. Ergomed-aktien er nu vendt tilbage til den kurs, den startede med i 2023.

Hvad har Permira i vente til Ergomed?

Mandag sagde Permira også, at det vil investere i teknologisk transformation og kommerciel udvidelse af det britiske selskab. Ifølge bestyrelsesformand Reljanovic for Ergomed PLC:

Den [aftale med Permira] bringer også muligheder med sig for at få adgang til deres operationelle ekspertise, globale netværk og kapital.

Bemærk, at private equity-firmaet også har foreslået et andet tilbud, der lover 451 pence en aktie i kontanter og de resterende i unoterede værdipapirer. Men Ergomeds bestyrelse afstod i dag fra at komme med anbefalinger om det alternative tilbud.

Ergomed aktie vil forlade London Stock Exchange, når denne transaktion er gennemført. Børsnyhederne ankommer kort efter Dechra – en anden britisk sundhedsvirksomhed blev taget privat af EQT i en aftale på 4,46 milliarder pund.

