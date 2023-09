Hvorfor faldt Bitcoin?

I månedsvis beklagede Bitcoin-handlere, hvordan et aktiv kendt for sin voldsomme volatilitet pludselig var blevet til en næsten stabil mønt, der handlede omkring $29.000/$30.000 og nægtede at rokke sig.

De har fået deres ønske de sidste par uger, selvom det måske ikke har været i den retning, nogle ønskede. For to uger siden led Bitcoin sit største daglige fald i ni måneder, da FTX’s kollaps fik markedet til at gå i stå. Fredag i den uge repræsenterede faldet på 7 % det største skridt i begge retninger siden den regionale bankkrise i marts. Men hvorfor?

Makrofrygt trækker Bitcoin ned

Et par faktorer kan have bidraget til Bitcoins raserianfald, men som altid var makro kernen i stormen.

Udbyttet steg på tværs af markedet, en udvikling, der har tendens til at skade risikoaktiver som Bitcoin. Renterne på langfristet amerikansk statsgæld nærmede sig det højeste niveau siden 2007, britiske 10-årige gylte steg til deres højeste afkast siden 2008, og Tysklands 10-årige bund nåede sit højeste afkast siden 2011.

Salget af obligationer kom via øgede satsninger på en mere høgeagtig rentepolitik, end man tidligere havde forventet. Dette var igen et resultat af den gode nyhed er en dårlig nyheds gåde. Kort sagt har økonomien været overraskende modstandsdygtig, hvilket burde være en positiv ting, men i en verden, hvor inflationen fortsat er et ødelæggende problem, betyder det, at centralbankerne kan blive tvunget til at holde renten højere i længere tid – eller endda gennemføre flere forhøjelser.

I sidste uge beskrev Federal Reserves referat denne frygt:

(Vi ser) betydelige opadrettede risici for inflationen, som kan kræve yderligere stramninger af pengepolitikken

Vi havde advaret om denne frygt og spekulerede på, om markedet – krypto eller andet – var kommet foran sig selv midt i nogle bearish signaler, herunder en dybt omvendt rentekurve, klæbrig kerneinflation, rekordlave arbejdsløshed og opadgående lønpres, alt sammen mod en kraftig stigning i vurderinger allerede i år.

Obligationsmarkedet reagerede i sidste ende på denne frygt, og en mere høgeagtig position sendte risikoaktiver på tværs af den finansielle sfære til at vælte. Bitcoin blev fanget i krydsilden.

Selv om de uhyggelige sammenbrud inden for krypto som følge af hensynsløs risikostyring og overlevelse utvivlsomt har svækket aktivet betydeligt, er virkeligheden i løbet af de sidste atten måneder, at dette er et højrisikoaktiv, der har fået tæppet trukket ud under sig. da verden gik over til en stram pengepolitik.

I dette diagram har vi plottet Bitcoin-prisen i forhold til det 2-årige statsafkast, og går tilbage til Bitcoins rekordhøje niveau i november 2021. Forholdet er klart (bemærk, at afkastet er plottet på en omvendt akse).

Andre faktorer

Som nævnt var makro uden tvivl den største drivkraft bag faldet. Der var dog andre faktorer, der kan have forstærket flytningen. Som altid med Bitcoin er det svært at vide, men der var nogle velrenommerede teorier.

Den første er indlysende, og ikke kun specifik for den nylige dyk. Likviditeten er ekstremt tynd og betyder, at en tilbagevenden til volatilitet altid var på spil. Ordredybden på børser er meget lav, mens mængderne har haltet, hvilket gør bevægelser sårbare over for at blive forstærket, da mindre kapital er nødvendig for at flytte priserne.

Specifikt for det seneste efterår var der dog nogle begivenheder, der kan have skræmt markedet mere, end hvad der ellers ville være sket. Den første var en rapport om, at Elon Musks SpaceX muligvis har solgt hele sin Bitcoin. Wall Street Journal rapporterede, at SpaceX nedskrev værdien af ​​sin Bitcoin med $373 millioner med henvisning til interne finansielle dokumenter, selvom SpaceX er privat og er uklart, om virksomheden stadig beholder noget Bitcoin, eller om det solgte det hele.

SpaceX nedskrev værdien af bitcoin det ejer med i alt 373 millioner dollar sidste år og i 2021 og har solgt kryptovalutaen Wall Street Journal

Men som vi bliver ved med at se, føles det som om, at hvis dette overhovedet havde nogen indflydelse, var det blot for en smule at opmuntre sælgere, der allerede solgte – i forhold til makroudviklingen tidligere, er dette intet andet end en dråbe i havet.

Den anden faktor føles tilsvarende ubetydelig i sammenligning, men nyheden om, at Kinas Evergrande indgiver konkursbegæring, er en lidt mere kompleks. Evergrande, som tidligere var Kinas største långiver, har længe vakt bekymring omkring markedets førende stablecoin, Tether.

Dette er på grund af den langvarige kontrovers omkring Tethers reserver. En rapport i 2021 afslørede, at tæt på 50 % af Tethers støtte var i form af kommercielle papirer og usikrede gældsbreve udstedt af virksomheder. Da Evergrande kom under pres, førte dette til bekymring i markedet for, at Tether kunne blive fanget i form af sine kommercielle papirbeholdninger.

Virksomheden nægtede enhver direkte eksponering for Evergrandes gæld, selvom de nøjagtige detaljer om Tethers besiddelser ikke blev offentliggjort. Bekymringen var, at Tether havde kommercielle papirer, som andre kinesiske institutioner havde, og derfor ville være sårbare over for det bredere økonomiske klima i Kina, og derfor følgerne af Evergrandes problemer.

I sidste ende er denne frygt dog ikke længere så fremtrædende, som den var. Tether meddelte, at det fuldstændigt havde elimineret kommercielt papir fra sine reserver i oktober sidste år. Igen, mens historien vandt indpas i kryptokredse, er det usandsynligt, at den har flyttet nålen.

Hvad er det næste?

I sidste ende var dette en rekalibrering omkring forventningerne til den fremtidige rentebane, tydeligt set af bevægelser på obligationsmarkedet. Økonomien forbliver i en unik tilstand – stram pengepolitik, faldende, men stadig forhøjet inflation, samtidig med at arbejdsløsheden ser tæt på det laveste niveau i 50 år.

I slutningen af dagen er Bitcoin blot et aktiv i dette større spil, der er tilbøjelig til den bredere økonomis luner. Når vi smider den tynde seneste likviditet og volumen og en historisk tilbøjelighed til volatilitet ind, er udviklinger som sidste uges pludselige fald ikke et chok.

Det usædvanlige i år er, at Bitcoins stigning har været langsom og stabil, snarere end oversået med spidser og tilbagetrækninger, som det normalt er tilfældet. Volatiliteten har været utrolig lav, men sidste uge fremhævede, at Bitcoin, og dette nuværende meget usædvanlige makroklima, stadig har kapacitet til at bevæge sig hurtigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.