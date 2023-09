Skal du købe råolie efter at have fået 30 % i de sidste to måneder?

En af de største handler i sommermånederne var at være lang WTI- råolie. Oliepriserne steg med cirka 30 % på to måneder – et imponerende løb, uanset hvordan du ser ud.

Lang olie (dvs. at forvente, at prisen bliver ved med at stige) er ikke moderigtigt af forskellige årsager. En af dem er for eksempel adoptionen af elektriske køretøjer og den faldende afhængighed af olie, mens regeringer kæmper for at bekæmpe klimaændringer.

Nogle vil måske mene, at det handler om, at USA skal genopbygge den strategiske petroleumsreserve (SPR). Når alt kommer til alt, steg oliepriserne til $85 i løbet af sommeren, hvilket faldt sammen med SPR-niveauerne, der steg mest siden COVID-19-pandemien.

Så det er det.

Men et andet synspunkt, omend et upopulært, er, at oliepriserne ikke fulgte med inflationen. En artikel i Forbes offentliggjort i slutningen af august opfordrede investorer til at se dette diagram nedenfor.

Det kræver, at råoliepriserne hopper til $300 på simpel matematik baseret på inflationsniveauer. Ifølge forfatteren er 1 USD tilbage i 2005 1,57 USD værd i 2023. Mere præcist har man brug for 57 % flere penge i dag for at købe de samme ting som i 2005.

Er det 300 dollars råolie umuligt?

Slet ikke. Når alt kommer til alt, holder efterspørgslen efter råolie sig nær alle tiders højder.

Den amerikanske dollar kan være årsagen til et hop i råoliepriserne. Under alle omstændigheder favoriserer det tekniske billede mere opadrettet af mindst to grunde.

Save WTI crude oil chart by TradingView

For det første var der lidt opfølgning siden den dobbelte top, markedet dannede i 2022. For det andet sluttede en vendetrekant netop i løbet af sommeren.

Sådanne trekanter vises i slutningen af komplekse rettelser – typisk helt omvendte. Derfor er det første skridt, tyre skal se, et træk over $100 pivotalniveauet. Dollaren skal være under pres på et sådant skridt.

Derefter vil oliepriserne sandsynligvis tage deres føring fra en svækkelse af dollar.

