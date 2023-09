Barratt Developments PLC (LON: BDEV) siger, at højere realkreditrenter og den igangværende leveomkostningskrise vil fortsætte med at tynge efterspørgslen i de kommende måneder.

De britiske huspriser oplevede for nylig det værste fald i 14 år

Boligejendomsudvikleren forventer, at dens marginer vil forblive under pres, da boligmarkedet fortsætter med at kæmpe. Huspriserne i Storbritannien faldt 5,3 % år-til-år i august – det største årlige fald i omkring 14 år ifølge data fra Nationwide.

I onsdags rapporterede Barratt også om et årligt hit på 16 % af sit justerede resultat for regnskabsåret, der sluttede den 30. juni. Dens omsætning steg også kun 1,0 % til 5,3 milliarder i regnskabsåret 2023. Alligevel skrev eksperter hos Peel Hunt i dag:

Sommeren er traditionelt en stille periode, som i år er blevet forværret af volatiliteten på realkreditmarkedet. Så et hop er nok et rimeligt råb.

Færdiggørelser af boliger faldt med 3,9 % i regnskabsåret 2023

Barratt færdiggjorde 17.206 boliger i det nyligt afsluttede regnskabsår – ned fra 17.908 i regnskabsåret 2022. Ifølge Charlie Huggins fra Wealth Club:

Der er begyndt at opstå revner på boligmarkedet, og selvom renten skulle være tæt på at toppe, er førstegangskøberne fortsat under et enormt pres.

På den positive side steg den gennemsnitlige salgspris i det nyligt afsluttede år fra £300.200 til £320.000 ifølge pressemeddelelsen. Men Barratt Developments planlægger at holde ansættelsesstoppet fra sidste år på plads, indtil markedet stiger væsentligt.

Dets aktier er faldet mere end 12 % i forhold til deres hidtil højeste ved skrivning.

Barrat Developments reducerede også udbyttet i dag

Pr. 27. august havde Barratt et terminssalg på 9.608 huse til en værdi af 2,44 milliarder pund i alt – et markant fald fra 14.058 boliger og 3,81 milliarder pund for et år siden.

Men det London-noterede firma, der samarbejdede med Citra Living i juni (læs mere) forventer fortsat at færdiggøre op til 14.250 boliger i FY24.

Dets bestyrelse erklærede 23,5 pence pr. aktie i endeligt udbytte i dag, hvilket begrænsede udbetalingen for hele året omkring 9,0 % under finansåret 2022 og sagde, at overskudskapitalen blev bibeholdt for at bevare balancens styrke. Som reaktion på det sagde Richard Hunter – Head of Markets hos Interactive Investor onsdag:

De usikre udsigter afspejles i aktionærernes afkastmeddelelse. Der vil ikke ske yderligere aktietilbagekøb i den kommende periode, mens udbyttet også er reduceret.

