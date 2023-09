Sukkerprisen stiger i vejret, da forsyningsbekymringerne fortsætter

Sukkerprisen fortsatte sit ubønhørlige rally onsdag midt i stigende bekymringer om Indiens forsyninger. Data fra TradingView viser, at prisen på sukker-CFD’er steg til $27, det højeste niveau siden 16. maj. Nogle handelspladser har handlet på det højeste niveau i mere end 9 år.

Indiske sukkerforsyningsbekymringer

Copy link to section

Sukker er en af de vigtigste landbrugsvarer i verden. Det forbruges direkte og indirekte af milliarder af mennesker hver dag. Sukker bruges både til konsum og til energi.

Ligesom andre landbrugsvarer står sukker over for virkningerne af klimaændringer, hvor de fleste producerende lande har en vis mangel. De største sukkerproducerende lande er Brasilien, Indien, Thailand og Kina.

En vigtig bekymring i sukkers forsyningskæde er Indien, som har været igennem ujævne vejrforhold i de seneste par år. En nylig rapport viste, at Indiens sukkerproduktion vil falde med mere end 32,8 millioner tons i år.

https://www.youtube.com/watch?v=IFEWZBvvRLI

Derfor er investorerne bekymrede for, at Indien kan forbyde sukkereksport for første gang i syv år. Hvis dette sker, vil det føre til betydelige forsyningsafbrydelser internationalt, da andre lande kan følge efter.

Sukkerpriserne også på grund af dårlig produktion i Europa, som gennemgår en stor tørkesæson. Denne tørke påvirkede også andre landbrugsprodukter som olivenolie, hvede og palmeolie.

Sukkerprisen stiger også, efterhånden som prisen på råolie stiger. Brent, det internationale benchmark, steg til $90, og nogle analytikere advarer om, at det kan nå $100 i de kommende uger.

De skyhøje oliepriser kan føre til mere efterspørgsel efter sukker til energiformål. Dette sker mest i Brasilien, et land, der har en stærk markedsandel inden for biobrændstoffer.

Fremadrettet vil den største katalysator for sukkerpriser være Indiens beslutning om et eventuelt forbud. Handlende vil også være mere opmærksomme på den kommende monsunsæson i Indien.

Sukkerpris prognose

Copy link to section

Save

Sukkerdiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at sukkerprisen har været i en stærk bullish trend i flere måneder. I denne uge lykkedes det prisen at vende det vigtige modstandsniveau på $25,58 til et støtteniveau. Prisen er hoppet over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Det forsøger også at bevæge sig over den vigtige modstand på $26,60, det højeste niveau den 21. juni. Derfor er udsigterne for sukker bullish, og det næste vigtige niveau at se er på $27.550, det højeste punkt den 27. april.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.