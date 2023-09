Tryk på japanske yen, der vises på guldmarkedet

Prisen på guld i Japan er på det højeste nogensinde. Tanaka Kikinzoku, en af Japans største guldforhandlere, sagde for nylig, at priserne nærmede sig 10.000 ¥ per gram for første gang nogensinde.

Officielle diagrammer har i øjeblikket prisen tættere på midten af ¥9000’erne. Uanset hvad, har det virkelig intet at gøre med selve guldet. Dette er en historie om, hvordan yenen fortsætter sit historiske skred over for den amerikanske dollar, mens Japans centralbank er bakket ind i et stadig mere snævert hjørne midt i ukonventionel pengepolitik.

Ovenstående diagram viser prisen på guld i yen over de sidste 20 år. I denne forstand har råvaren tjent sit mandat til beskyttelse af købekraft godt og leveret tæt på 5,7X afkast til japanske investorer. Det næste diagram viser guldprisen i dollars, hvor amerikanske investorer har set 4,8X afkast i samme tidsramme.

Dette viser, at yenen er faldet over for dollaren i de sidste to årtier. Alligevel er outperformancen, i betragtning af den lange tidsramme, ikke massiv, især sammenlignet med andre valutaer.

Det er dog, når vi vurderer de seneste to år, at divergensen bliver markant. Starten af 2022 kan ses som et omdrejningspunkt for verdensøkonomien, hvor inflationen begyndte at brøle. Det kvartal var, da den amerikanske centralbank for første gang hævede renten, hvor centralbanker rundt om i verden frygtede overophedning af økonomier og stigende leveomkostninger.

Siden da er guld målt i yen steget med 37 %, mens afkastet i dollar kun har været 7 % – over fem gange dårligere.

Japans ukonventionelle pengepolitik

Den amerikanske centralbank fastsætter den korte rente, kendt som federal funds-renten. Det styrer, hvor billige penge er at låne, hvilket har konsekvenser for økonomien som helhed. Denne styringsrente er blevet hævet aggressivt i de sidste 18 måneder med det mål at afkøle økonomien og tøjle inflationen.

Vi har set denne stramme monetære tilgang fra centralbanker over hele kloden. Alligevel er der én undtagelse: Japan. Bank of Japan har modarbejdet tendensen ved i stedet at føre en løs pengepolitik. Det har brugt rentekurvekontrol til at styre langsigtede afkast, en metode, der beskriver handlingen med centralbanker, der køber eller sælger så mange obligationer som nødvendigt for at målrette en specifik langsigtet rente.

På mange måder ligner det konventionel kvantitativ lempelse. Både kvantitativ lempelse og styring af rentekurven involverer køb af statsgæld (statskasser) for at påvirke renten og pumpe penge ind i økonomien. Forskellen er, at kvantitative lempelser involverer køb af en bestemt mængde obligationer på regelmæssig basis for at indsprøjte denne kredit i systemet. Til styring af rentekurven køber centralbankerne så mange obligationer som nødvendigt for at holde renten på et vist niveau.

Den nederste linje er, at Bank of Japan fører en løs pengepolitik, mens resten af verden har strammet op. Og efter år med deflation begynder nationen at se stigende priser.

Statistikker i juni viste, at inflationen steg 3,3 % i Japan sammenlignet med en stigning på 3 % i USA. Dette er første gang i otte år, at den asiatiske nation har produceret et højere inflationstal end USA.

Ikke desto mindre er det vigtigt at bemærke, at mens vægten er vendt i den seneste tid, skal man holde øje med det store billede. Priserne i både USA og Europa er steget tæt på 20% siden starten af 2021. Japans kontraster i denne henseende positivt, hvor priserne er steget lidt over 5% i samme periode.

Man skal også nævne lønstigninger. Lønningerne i Japan er ikke steget så meget som i både USA og Europa. Siden starten af 2021 er Japans lønninger steget med 4,5 % sammenlignet med 7,5 % i Europa og 15 % i USA.

Denne lønvækst er nøglen i forhold til Bank of Japans mål, som skitserede i april, at den var fast besluttet på at nå sit inflationsmål på 2 % “ledsaget af lønstigninger”. Derfor skruer en stigende inflation med en haltende lønvækst sværhedsgraden op på det mål.

Hvordan har dette påvirket yenen?

Denne løse og ukonventionelle pengepolitik, kombineret med inflation, presser nu investorer til at afdække deres købekraft. Dette forklarer stigningen i japanske guldpriser gennem detailefterspørgsel.

I slutningen af pandemien havde japanske husholdninger akkumuleret fire gange så mange aktiver sammenlignet med landets BNP – det højeste mærke i verden. Tæt på halvdelen af det var parkeret kontant, ikke en overraskelse med de førnævnte år med deflation. Men med inflationen nu tiltagende, er det heller ikke chokerende at se en rotation til inflationsbeskyttende aktiver.

Det er her, yenen kommer ind i billedet. Med højere renter globalt efter en stram pengepolitik andre steder, forlader kapitalen yenen til mere attraktive destinationer. Sammen med inflationen på hjemmemarkedet er guld også blevet attraktivt.

Omfanget af yenens fald over for dollaren er historisk. Japans valuta har mistet 28 % af sin værdi over for dollaren siden starten af 2022.

Går tilbage til starten af 2021, har yenen kastet 43% af sin værdi over for dollaren.

Bank of Japan har gentagne gange udtalt, at den er fast besluttet på at nå sit 2%-inflationsmål og udelukker et omdrejningspunkt fra den nuværende politik trods stigende pres. Med priser, der accelererer hurtigere end lønningerne, men mens kurserne andre steder dværger dem, der tilbydes for yenen, knirker den japanske valuta.



