TSMC til at foretage en betydelig investering i Arm IPO

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) har besluttet at investere op til $100 millioner i det kommende børsnotering af Arm.

Andre bemærkelsesværdige navne kan også følge TSMC

Arm er planlagt til at notere sig i USA i denne uge til $47 til $51 per aktie, som Invezz rapporterede her.

Børsnoteringen forventes at rejse omkring $5,0 milliarder og værdiansætte det britiske chipdesignfirma til mere end $50 milliarder. Andre bemærkelsesværdige navne, herunder Apple og Nvidia, blev tidligere rapporteret som interesserede i at købe dets aktier, når det også bliver børsnoteret.

Fra i dag er TSMC dog den eneste, der har bekræftet sådanne planer. Dets aktier er steget omkring 2,0 % ved skrivning.

I slutningen af juli rapporterede semiconductor-behemoth sine økonomiske resultater for andet kvartal, der praktisk talt toppede Street estimater.

Arms kommende børsnotering tiltrækker efterspørgsel

Arm oplever en solid efterspørgsel efter sit børsnoterede udbud, der allerede er overtegnet ti gange, ifølge en nylig Bloomberg- rapport.

Det finansielle nyhedsmedie foreslog også, at bankfolk sandsynligvis vil stoppe med at modtage ordrer i eftermiddag. Arm kan ende med at hæve prisen på, hvad der allerede forventes at blive den største teknologibørsnotering i 2023.

Aktiemarkedsnyhederne kommer omkring en måned efter, at Arm sagde, at dens omsætning faldt 1,0 % til 2,68 milliarder dollars i de 12 måneder, der sluttede den 31. marts.

Arm er en verdenskendt leverandør af teknologi, der driver næsten enhver smartphone globalt inklusive Apple iPhone.

