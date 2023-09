Warren Buffett reducerer ejerandelen i HP Inc

Warren Buffett ser ud til at miste sin tålmodighed med HP Inc (NYSE: HPQ), der har mistet næsten 20 % i løbet af de sidste to måneder.

Berkshire lossede $158 millioner af HPQ

En regulatorisk ansøgning her til morgen afslørede, at Berkshire Hathaway Inc – hans konglomeratholdingselskab havde solgt HPQ for 158 millioner dollars i denne uge.

Meddelelsen kommer kun få dage efter, at HP rapporterede skuffende resultater for sit tredje kvartal og udsendte ikke så opmuntrende retningslinjer for fremtiden (få mere at vide).

Analytikere forventer, at det New York-børsnoterede firma vil se en stigning i indtægterne fra personlige computere, men de er fortsat bekymrede over, hvad fremtiden bringer for dets trykkerivirksomhed.

Men dagens opdatering kommunikerede ikke den nøjagtige årsag til, at Berkshire Hathaway har solgt den tekniske hardwareaktie.

Er HP på vej ned ad samme vej som IBM?

HP Inc var måske et klassisk værdivæddemål for den legendariske investor.

Berkshire Hathaway afslørede først en andel i denne virksomhed i 2022. Faktorer, der kan have tiltrukket Warren Buffett til HPQ, omfatter dets aggressive aktietilbagekøbsprogram. Det californiske selskab betaler i øjeblikket også et udbytte på 3,82%.

Det er værd at nævne her, at han stadig ejer mere end 3,0 milliarder dollars af tech-hardwareaktien. Men nu hvor hans konglomerat er begyndt at trimme – mange stiller spørgsmålstegn ved, om dets skæbne er beseglet meget ligesom IBM, som Buffett trak sig ud af i 2018.

HP Inc lancerede den foldbare Spectre PC torsdag.

