USD/JPY-prognose: Stigende kileformer forud for Fed, BoJ-beslutninger

USD/JPY -kursen fortsatte sin opadgående tendens forud for den kommende Bank of Japan (BoJ) og Federal Reserves rentebeslutning. Parret steg til det højeste niveau på 147,67, det højeste niveau siden november sidste år.

BoJ og Fed beslutninger

Copy link to section

USD/JPY-kursen vil være den valuta, du skal se i næste uge, da Fed og BoJ er indstillet på at afgive deres beslutninger på henholdsvis onsdag og fredag. Disse vil være vigtige beslutninger på grund af den nuværende markedssituation.

Det amerikanske dollarindeks (DXY) steg til det højeste niveau i fem måneder, mens råolie steg til det højeste niveau på 93 dollars fra år til dato. Analytikere mener, at olien kan stige til over $100 i de kommende måneder.

Data offentliggjort i denne uge viste, at USAs inflation forblev på et højt niveau i august. Den samlede inflation steg til 3,7 % i juli, mens kerne-CPI faldt til 4,3 %. Samtidig steg detailsalget i august.

Save

I mellemtiden startede UAW-arbejdere en strejke, der kunne presse bilpriserne højere og bremse økonomien. Derfor er der en sandsynlighed for, at Fed beslutter sig for at levere en høgeagtig pause.

I mellemtiden har Bank of Japan at gøre med en styrtdykkende yen. Valutaen er dykket med mere end 30 % fra sit laveste niveau under pandemien. Mens en svagere yen hjælper sine eksportører, skader det virksomheder, der beskæftiger sig med import som detailhandlere.

BoJ har truffet foranstaltninger for at begrænse den japanske yen-krak. For eksempel besluttede den at justere sin rentekurve på det sidste møde. Med Japans inflation stadig over 2 % kan banken derfor beslutte at levere sin første renteforhøjelse i årevis.

USD/JPY teknisk analyse

Copy link to section

Save

USD/JPY-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. I denne periode har parret holdt sig stædigt højere end det 50-dages glidende gennemsnit. Parret har også dannet et stigende kilemønster, som jeg har vist med rødt. Yderligere har MACD dannet, hvad der ligner en bearish divergens.

Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout i den kommende uge, da wedgen nærmer sig sit sammenløbsniveau. Hvis dette sker, er det næste niveau at se på 145.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.