Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Morgan Stanley (NYSE: MS) vil angiveligt lancere en kunstig intelligens-drevet assistent for finansielle rådgivere på mandag.

Morgan Stanley slår jævnaldrende i AI-løbet

Copy link to section

Den multinationale investeringsbank havde først afsløret planer om en sådan assistent baseret på GPT-4 (OpenAI) i marts.

Dets jævnaldrende, inklusive Goldman Sachs og JPMorgan, udforsker også potentialet for kunstig intelligens i finansielle tjenester – men Morgan Stanley er den første på Wall Street, der rent faktisk går live med en sådan løsning. Andy Saperstein – dets medformand sagde i dag i et notat:

Vi tror på, at Gen AI vil revolutionere klientinteraktioner, bringe nye effektivitetsgevinster til rådgiverpraksis og i sidste ende hjælpe med at frigøre tid til at gøre det, du er bedst til: servicere dine kunder.

Det nævnte notat blev først indhentet af CNBC. Aktierne i Morgan Stanley faldt næsten 1,0 % mandag.

Save

Finansielle rådgivere vil komme til at spare en masse tid

Copy link to section

AI-assistenten vil muliggøre hurtig adgang til bankens database, der omfatter hundrede tusinde forskningsrapporter og andre relevante dokumenter, ifølge Jeff McMillan – Head of Analytics, Data and Innovation hos Morgan Stanley Wealth Management.

Finansielle rådgivere vil nu være i stand til at fokusere mere på at engagere sig i deres kunder, da AI @ Morgan Stanley Assistant frigør en betydelig del af deres tid, tilføjede han.

Vi så et mulighedsvindue, der bare var fuldstændig forstyrrende, og jeg tror, at vi som organisation ikke ønskede at blive efterladt.

Nyheden kommer omkring et par måneder efter, at Morgan Stanley rapporterede markedsslående resultater for sit andet finansielle kvartal (læs mere).

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.