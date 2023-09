TSLY ETF-indstrømningen er stigende takket være dens risikable ~50% afkast

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) er blevet en af de bedst præsterende fonde i år som investorer ved sit attraktive afkast. Fonden, der blev startet i 2022, har haft tilgang i alle måneder i år.

TSLY har nu tiltrukket over $667 millioner i aktiver. Data indsamlet af ETF.com viser, at de fleste af disse indstrømninger skete i august, da investorer tilføjede over 307 millioner dollars i midler. I alt har TSLY haft over 707,51 millioner dollars nettotilstrømning i år, mens dens netto er steget med 53%.

TSLY-investorer er tiltrukket af dets væsentligt høje udbytte. Ifølge sin hjemmeside har TSLY et udbytte på næsten 50%, hvilket gør det til et af de højeste afkast i branchen.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF er en fond, der søger at deltage i Teslas aktiekursgevinst og samtidig generere månedlig indkomst. Det er i stand til at opnå det ved at bruge syntetiske Tesla-dækkede call-optionskontrakter til at generere afkast.

I dette tilfælde har TSLY’s dækkede opkaldsstrategi tre dele. For det første har den eksponering for syntetisk lang eksponering for Tesla, hvilket hjælper den med at deltage i Teslas aktierally. Det har også dækket opkald, som fungerer som en forsikring af Tesla-aktier. Disse dækkede opkald er, hvad fonden bruger til at generere indtægter. Endelig investerer fonden også i amerikanske kortfristede statsobligationer.

TSLY har et ekstremt højt udbetalingsudbytte, hvilket hjælper det med at tiltrække indkomstinvestorer og pensionister. Analytikere advarer dog om, at fonden har betydelige risici, der kan gøre afkastet urentabelt i det lange løb. Fondens udlodninger har også en tendens til at variere fra måned til måned, mest på grund af Tesla-aktiernes volatilitet.

