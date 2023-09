Da Marathon Digital (MARA) aktiekursen falder, er det et godt køb?

Marathon Digital (NASDAQ: MARA) aktiekurs har været i et stærkt frit fald i de seneste tre måneder. Salget fortsatte i denne uge, selvom prisen på Bitcoin holdt ret stabilt over $26.000. Alt i alt er MARA-aktien faldet med mere end 55% fra det højeste punkt i år.

Marathon Digital, et af de største Bitcoin- mineselskaber i verden, er kommet under intenst pres i de sidste par måneder. Dens aktie er faldet, selvom Bitcoin har holdt ret godt efter at være faldet under $25.000 i mandags i sidste uge.

I store træk er frasalget i overensstemmelse med udviklingen på det bredere aktiemarked. Kendte virksomheder som Apple, Tesla og Nvidia har set deres aktier reducere nogle af deres indledende gevinster.

Marathon er også faldet på grund af den overordnede ydeevne af Bitcoin og andre kryptovalutaer. Efter at være steget til det højeste på $32.000 for et par måneder siden, er Bitcoin faldet til ~$26.000. Det har også dannet et dødskors, et af de mest nøjagtige bearish tegn på markedet.

Marathon Digital og andre Bitcoin- mineaktier som Argo Blockchain og Riot Platforms har en tæt sammenhæng med BTC. I de fleste perioder har de en tendens til at bevæge sig hurtigere end Bitcoin, som vi så tidligere på året.

I mellemtiden er MARA-aktiekursen også styrtet på grund af virksomhedshandlinger fra ledelsens side. I en erklæring onsdag sagde selskabet, at det havde reduceret sin gældsbelastning med 56%.

Det gjorde den ved at bytte $417 millioner noter med 31,7 millioner nye aktier. Som følge heraf blev eksisterende aktionærer udvandet en del. Alligevel mener jeg, at det var den rigtige beslutning, da det sætter virksomhedens balance på et bedre sted. Det ville også være dyrere at have for meget gæld i dette højrentemiljø.

Marathon har stadig over 13.000 BTC i sin balance og tilføjer omkring 34,5 BTC om dagen.

MARA aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at Marathon Digital aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det er faldet til under den vigtige støtte $12,74, det højeste niveau den 18. april. Aktierne faldt også under den stigende trendlinje vist med rødt.

Vigtigst er det, at Marathon Digital aktiekursen er faldet under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Det nærmer sig også det vigtigste støtteniveau på $8,56, det laveste niveau i juni.

Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at falde i de kommende dage, da sælgerne målretter støtten til $8. På lang sigt vil aktierne dog sandsynligvis stige tilbage. Desuden har det forbedret sin balance og har en stærk markedsandel i BTC-mineindustrien.

