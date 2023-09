Microsoft vil sælge Copilot-software til største virksomheder fra den 1. november

Microsoft har annonceret, at deres kunstig intelligens -drevne software Microsoft 365 Copilot vil være tilgængelig til køb for de største af dets kunder fra den 1. november 2023. CNBC rapporterede om udviklingen torsdag.

Teknikgigantens meddelelse følger virksomhedens tilbud om Microsoft 365 Copilot til forhåndsvisning til en lille gruppe af virksomheder. Virksomheder kan benytte Copilot til opgaver, der involverer Word-filer, PowerPoint-præsentationer eller for en hurtig søgning efter information fra e-mails.

Virksomheder skal betale for Copilot AI-værktøjer

Ifølge Microsofts finanschef er tiltaget til at tjene penge på AI-værktøjet på linje med den gradvise indførelse af AI-tjenester over hele verden. Forretningssiden af virksomheden kan dog kun afspejle de økonomiske resultater i anden halvdel af dets nuværende regnskabsår. For Microsoft slutter det nuværende regnskabsår for 2024 i juni 2024.

Selv da forventes salg af AI-softwaren at udvide Microsofts omsætning fra softwaren, hvor kontorapplikationer tegner sig for 24% af virksomhedens samlede omsætning. Virksomheden registrerede en vækst på 16% i sektionen for det finansielle fjerde kvartal.

Microsoft afslørede, at over 600 store organisationer havde tilmeldt sig et betalt tidlig adgangstilbud af Copilot. Dette tal var fra maj i år og så en opdatering i juli, der prissatte månedlig adgang til $30 per person. Afgifterne kom ud over omkostningerne, som brugerne betaler for at bruge Microsoft 365.

AI er en stor fortælling i dag, og Microsofts indtog i rummet er kommet med et stort samarbejde med OpenAI, opstarten, der udgav chatbotten ChatGPT. Udover at foretage en massiv investering i OpenAI, stoler Microsoft også på opstartens GPT-4 store sprogmodel (LLM).

Microsofts fremstød for at få store organisationer og virksomheder til at betale et månedligt gebyr kommer efter, at industrikonkurrenten Google begyndte at opkræve brugere for deres Duet AI. AI-værktøjet er til Google Workspace og lanceret for virksomheder til $30 pr. person i august.

Et andet sted i denne uge afslørede Morgan Stanley sin AI-assistent for finansiel rådgiver og slog folk som Goldman Sachs og JPMorgan til lanceringen. De to bankgiganter udforsker også brugen af kunstig intelligens i finansielle tjenester.

