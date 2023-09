Roivant aktiekursudsigt: stærk pipeline er en katalysator

Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) aktiekurs steg tirsdag, da investorerne jublede over den seneste udvikling med Immunovant (NASDAQ: IMVT). Aktierne sprang med mere end 20% og gentestede det højeste niveau på $12,90 fra år til dato. De er steget med mere end 390 % fra det laveste punkt i 2022.

Opmuntrende Immunovant-data

Roivant Sciences er en biotekvirksomhed, kendt for sin tilknytning til Vivek Ramaswamy, GOP’s præsidentkandidat. Virksomheden forsker i forskellige sygdomme, som ofte ignoreres af store biotekvirksomheder.

Gennem årene har virksomheden opnået adskillige succeser. For eksempel, ifølge sin pipeline-opdatering, opnåede Roivant Sciences godkendelse af sit VTAMA-produkt, der behandler psoriasis-sygdomme.

Roivant Sciences er nu på de forskellige stadier af at søge godkendelse af 12 flere lægemidler inden for nøgleområder som systemisk lupus erythematosus, Chron’s Disease, Graves’ Disease og Thyroid Eye Disease.

Vigtigst af alt er Roivant i forhandlinger om at sælge et eksperimentelt lægemiddel mod invaliderende mavesygdom til Roche. Hvis handlen går igennem, vil den blive vurderet til over $7 milliarder, hvilket næsten svarer til Roivants markedsværdi på over $7,8 milliarder.

I min sidste artikel på Roivant Sciences bemærkede jeg, at virksomheden har en god track record i branchen. Som sådan er der en sandsynlighed for, at dets andre lægemiddelkandidater vil opnå FDA-godkendelse. For eksempel har FDA godkendt mindst fem lægemidler af virksomheden.

Roivant Sciences aktiekurs steg kraftigt, efter at Immunovant annoncerede opmuntrende fase 1-studie for sit IMVT-1402-lægemiddel. Forsøget viste kraftig reduktion af immunoglobulin G fra subkutant administrerede doser. Disse resultater var i overensstemmelse med tidligere ikke-menneskelige undersøgelser.

Immunovants succes var vigtig, da virksomheden er en del af Roivant Sciences familie af virksomheder. Andre firmaer i familien er Lokavant, Priovant, dermavant og Genvant. Roivant er stadig storaktionær i Immunovant, som nu er vurderet til over 2,6 milliarder dollars.

Roivant Sciences aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at Roivant Sciences aktiekurs har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Undervejs har bestanden dannet en stigende kanal vist med grønt. Det er nu et par punkter under oversiden af denne kanal. Aktierne har bevæget sig lidt over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Roivant-aktier forbliver over det afgørende støtteniveau på $10, det højeste punkt den 12. januar. Derfor tror jeg, at Roivant-aktien har mere opad, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt til $15.

