3 altcoins at købe i det næste kryptotyreløb: Chainlink, FIL, Cardano

Kryptovalutapriser har holdt sig stabile i de sidste par uger, selvom amerikanske aktier er trukket tilbage. Som jeg skrev i onsdags, har Russell 2.000-indekset bevæget sig ind i en korrektionszone, da det dykkede med mere end 12% fra sit højeste. Andre vigtige ETF’er som TLT, QQQ og DIA er også styrtet ned for nylig.

Bitcoin er blevet understøttet af de seneste køb af MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), og det stigende håb om, at spot Bitcoin ETF vil blive godkendt. Ydermere, som jeg har skrevet før, er det ret overraskende, at Bitcoin ikke er dykket til nul, da renten er flyttet fra nul til 5,50%.

Derfor er der en sandsynlighed for, at vi vil se en ny kryptotyr køre i de kommende måneder. De vigtigste katalysatorer for denne kørsel vil være den kommende Bitcoin-halvering og Bitcoin-spot ETF-godkendelse. Her er de bedste altcoins at købe, hvis dette sker.

Kædeled

Chainlink (LINK) er en afgørende del af blockchain-industrien. Det er det største orakel i branchen, der sikrer over 18 milliarder dollars i DeFi-industrien. Nogle af de aktiver, det sikrer, er AAVE, Compound, Venus, GMX og Liquity. Det har lettet over $8 billioner i transaktioner gennem årene.

#Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Vigtigst af alt er Chainlink ved at blive en førende spiller i tokeniseringsindustrien, der er ved at tage form. Det gør den ved hjælp af sin Cross-Chain Interoperablity Protocol (CCIP) teknologi. Undervejs bliver Chainlink nu brugt af nøgleorganisationer som Swift Network, Nuon Finance og ANZ Bank.

Chainlink har andre anvendelsesmuligheder. Dens teknologi leverer løsninger som proof–of-reserves og prisfeeds, der er essentielle i en decentraliseret verden. Alt dette forklarer, hvorfor LINK-prisen er steget med mere end 30% fra det laveste punkt i august.

Cardano

Cardano har mistet sit momentum og slettet over 80 milliarder dollars i markedsværdi siden 2021. ADA, dets token, handlede til 0,2431 dollar torsdag, meget lavere end dets højeste niveau på 3 dollars. Det svæver også nær det laveste niveau i år.

På trods af alt dette har Cardano gjort nogle fremskridt i DeFi-branchen. Data viser, at Cardano er vokset til at blive den 15. største kæde i DeFi-industrien med en samlet værdi låst (TVL) på over $181 millioner. I ADA-termer sidder TVL på et rekordhøjt niveau.

Cardano har opnået dette uden at have store netværk som Aave, Uniswap og Compound i sit netværk. I stedet er de største dApps i dets økosystem Minswap, Indigo, Liquid og VyFinance. Derfor er der en sandsynlighed for, at Cardano vinder markedsandele i næste tyreløb.

Filecoin

Ligesom Cardano har Filecoin mistet momentum under det sidste krypto-tyreløb. Dens pris er styrtet med mere end 80 % fra dens rekordhøje. En vigtig grundlæggende udfordring for Filecoin er, at dets lagernetværk ikke har taget fart gennem årene.

For nylig har Filecoin dog lanceret yderligere funktioner, der hjælper netværket. For eksempel lancerede de Filecoin Virtual Machine (FVM), som vinder indpas. De seneste data viser, at FVM har opnået en TVL på over $82 millioner, hvilket gør den til den 32. største spiller i branchen.

Filecoin har også lanceret Filecoin Web Services (FWS), som har til formål at udfordre andre cloud-netværk som Amazon AWS og Microsoft Azure. Derfor er der en sandsynlighed for, at Fil-prisen vil klare sig godt i det næste crypto bull run.

Andre altcoins at overveje er Tron, Litecoin og Hedera Hashgraph. Tron klarer sig godt, hjulpet af JustLend, mens Hedera Hashgraph får erhvervskunder. Litecoin kan drage fordel, hvis Bitcoin får en spot-ETF.

