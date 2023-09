Her er den største risiko for Russell 2000 ETF’er som IWM, VTWO

Amerikanske aktier er kommet under intenst pres i de seneste par uger, da frygt- og grådighedsindekset nærmer sig den ekstreme frygtzone på 25. Dow Jones er faldet med mere end 5,5 % fra sit højeste punkt i år. Tilsvarende er Nasdaq 100- og S&P 500-indeksene faldet med henholdsvis over 8,8 % og 7,12 %.

Russell 2000 er underpræsterende

Copy link to section

Mens Dow Jones-, S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene er trukket tilbage, går det meget dårligere med det small-cap Russell 2000 (RUT)-indeks. Indekset er styrtet med mere end 12,13 % fra dets højeste punkt i år og med over 28 % fra det højeste niveau nogensinde.

Denne underperformance har skadet de vigtigste ETF’er, der følger indekset. De to mest populære er iShares Russell 2000 ETF (IWM) og Vanguard Russell 2000 Index Fund (VTWO). De er lignende fonde med henholdsvis over $49,65 milliarder og $6 milliarder i aktiver. Deres omkostningsprocent ligger på 0,19% og 0,10%.

IWM og VTWO ETF’erne står ligesom andre amerikanske indekser over for betydelige risici. Som jeg skrev her , er sandsynligheden for en recession højere end hvad Wall Street forventer. I den artikel pegede jeg på den stigende kriminalitet, den omvendte rentekurve og den svage forbrugertillid.

VTWO vs IWM ETF-diagram

Der er også energiomkostninger, når råoliepriserne stiger, hvilket presser den gennemsnitlige benzinpris til næsten $4 pr. Også arbejderne bliver mere organiserede, hvilket fører til flere strejker i USA.

Fed er den største risiko for IWM, VTWO

Copy link to section

Federal Reserve er den største risiko for IWM og VTWO ETF’erne. Centralbanken har allerede hævet renten fra pandemisk lavpunkt på 0 % – 0,25 % til mellem 5,25 % og 5,50 %. På sit møde i sidste uge pegede Fed på endnu en stigning på 0,25 % i det kommende møde.

https://www.youtube.com/watch?v=r8Fp8y3bRcc&pp=ygULZmVkIG1lZXRpbmc%3D

Feds handlinger har en indvirkning på alle amerikanske virksomheder. Nogle store virksomheder som Apple, Microsoft, Alphabet og Meta tjener millioner af dollars, da de investerer deres enorme kassebeholdninger.

Alphabet tjente over 892 millioner dollars i renteindtægter i sidste kvartal takket være dets kontantbeholdning på 118 milliarder dollar. Meta, forælderen til Facebook og Instagram, tjente over 323 millioner dollars på grund af sin 53 milliarder dollars forråd.

De fleste small cap virksomheder har ingen denne fordel. Som følge heraf betaler de flere renter, end de modtager fra deres investeringer. Nylige data viste, at renteudgifterne for alle S&P 600-indekset steg til rekordhøje sidste kvartal. Det, der gør tingene værre, er, at 30 % af alle Russel 2.000-virksomheder har en variabel rente, hvilket gør renteforhøjelser mere smertefulde.

Yderligere, i modsætning til mange gigantiske virksomheder, er mange smallcap-virksomheder afhængige af banklån. Højere renter og det nylige sammenbrud af nøglebanker som Signature og SVB har fået mange af dem til at fokusere på kontantbevarelse. Som sådan er mange gået over til privat kredit , som ofte er dyrere.

Det, der gør tingene værre, er sammensætningen af fonden. Sundhedsplejen står for 15 % af alle virksomheder i IWM og VTMO. Udfordringen er, at de fleste af disse virksomheder er i life science-sektoren, hvilket betyder, at de er mindre rentable. Urentable virksomheder har en tendens til at underperforme i et højrentemiljø.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.