Argentina peso (ARS) kan blive den næste Zimbabwe-dollar

Zimbabwes dollar ses ofte som plakatbarnet af dårligt makro- og finanspolitisk sammenbrud. I sit laveste øjeblik var en Zimbabwe-seddel på 100 billioner faktisk værdiløs. I dag bliver disse billioner-dollarsedler solgt på platforme som Amazon.

ZIM-dollarens kollaps blev tilskrevet Robert Mugabes, daværende præsidents og centralbankens handlinger. Regeringen stod over for tunge sanktioner og vendte sig til kontantudskrivning i et forsøg på at finansiere sine projekter og velfærdsprojekter.

Kontantudskrivning fører til mere pengemængde, hvilket fører til hyperinflation. I den værste periode steg Zimbabwes inflation til 3,13×109 %, det højeste nogensinde. Som et resultat forsvandt middelklassen, der eksisterede for årtier siden, og Zimbabwe blev et af de fattigste lande på jorden.

Nu er der tegn på, at Argentina, der engang var en førende sydamerikansk økonomi, går i samme fodspor som Zimbabwe. Ligesom Zimbabwe har Argentina konsekvent trykt penge for at finansiere sit ballonunderskud. I 2022 havde landet et primært budgetunderskud på 2,4 %, mens det finansielle underskud kom på 4,2 %.

https://www.youtube.com/watch?v=oJh1pSYjOy0&pp=ygUNcGJkIGFyZ2VudGluYQ%3D%3D

Argentina kontantudskrivning fortsætter

Copy link to section

Argentina kan nu være på vej ind i hyperinflation forud for parlamentsvalget. I en erklæring annoncerede økonomiministeren, der også er præsidentkandidat, en række uddelinger, der kan gøre situationen værre.

Alle registrerede arbejdere vil modtage hvad der svarer til $80, mens uformelle arbejdere og pensionister vil modtage $125 og $49. Ordningen vil koste omkring 1,3 % af BNP og vil blive finansieret ved kontantudskrivning. En anden uddeling vil se, at regeringen hæver indkomstskattegrænsen til 1 % fra de tidligere 7 %.

Derfor kan tilføjelse af flere argentinske pesos i en økonomi, hvor inflationen er skyhøje, føre til flere udfordringer. De seneste data viste, at den samlede forbrugerinflation steg med 12,4 % i august, det højeste punkt siden 1991, hvor landet bevægede sig fra hyperinflation. Inflationen steg med over 124,4 % på årsbasis i august.

Udfordringen for Argentina er, at landet ikke har nogen plan om at komme ud af denne økonomiske krise. Det regerende parti er forpligtet til at fortsætte med den socialistiske politik, der har bragt det i knæ. På den anden side har højrefløjskandidaten lovet at slippe af med den argentinske peso og erstatte den med den amerikanske dollar.

I vid udstrækning giver det mening at erstatte den nu værdiløse argentinske peso med den amerikanske dollar. Virkeligheden er dog, at det ikke vil være let at implementere det, da regeringen skal have ressourcer til at erhverve dollaren.

Det er svært at løse den argentinske økonomikrise. For det første ville en løsning af krisen være nødt til at slippe af med de fleste velfærdsprogrammer, hæve nogle skatter, hæve renterne og reducere det bureaukrati, der reducerer udenlandske investeringer. At skrotte disse sociale programmer ville være upopulært.

Derfor kan vi ikke udelukke en situation, hvor den argentinske peso styrter hårdt i de kommende måneder. Den officielle USD/ARS er steget til 350 fra 36 i 2018. Den uofficielle kurs er meget højere end den officielle.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.