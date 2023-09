USD/PKR: Den pakistanske rupi-stigning kan være kortvarig

Den pakistanske rupi skyder på alle cylindre, selvom det amerikanske dollarindeks (DXY) stiger. USD/PKR- parret faldt til et lavpunkt på 287,72, det laveste niveau siden 16. august. Det er faldet med mere end 6 % fra det højeste niveau i denne måned.

PKR-gevinster kan være kortvarige

Copy link to section

USD/PKR-kursen har overrasket mange investorer og analytikere. Mens det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til $106,70, det højeste niveau siden november sidste år. Indekset er steget med næsten 7 % fra det laveste punkt i juli.

De fleste valutaer, inklusive euro, pund, schweizerfranc og sydafrikanske rand er alle styrtet mod USD. Derfor, i en sådan situation, ville du forvente, at en risikabel valuta som den pakistanske rupee vil være blandt de dårligst performende.

Den amerikanske dollar er steget, da investorerne fortsat er bekymrede over økonomien. Frygt- og grådighedsindekset er styrtet til den ekstreme frygtzone på 24, mens VIX nærmer sig 20. Yderligere er amerikanske aktier trukket sig tilbage, efter at Fed pegede på flere renteforhøjelser for at bekæmpe den høje inflation.

Det er uklart, hvorfor den pakistanske rupee er steget, da landet stadig er i fare. En sandsynlig årsag er, at regeringen aktivt har slået ned på den ulovlige dollarhandel. Netop regeringen bekæmper det sorte marked, hvor folk køber og sælger dollars uden nogen rekord. Det bekæmper også pengeoverførsler gennem uformelle kanaler.

Disse handlinger er blevet hilst velkommen af mange økonomer, som mener, at de kunne øge rupien, efter at den dykkede til det laveste niveau nogensinde. Jeg tror dog, at landets grundlæggende forhold stadig er i problemer.

For det første har Pakistan en betaling på 1 milliard dollar, der skal betales i 2024 og flere andre i september 2025 og august 2026. Disse dollarløbetider vil sandsynligvis lægge mere pres på den pakistanske rupee. Også rupien vil sandsynligvis trække sig tilbage forud for det næste parlamentsvalg.

USD/PKR teknisk analyse

Copy link to section

Det daglige diagram viser, at USD til PKR-kursen har været i et stejlt frit fald i de seneste par uger. Det er styrtet fra et maksimum på 307,27 til et lavpunkt på 287,76. Parret har bevæget sig under de 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Den aktuelle pris er vigtig, da den var det højeste punkt den 12. juni, den 26. juli og den 3. august.

Derfor har jeg mistanke om, at USD/PKR-parret vil genoptage den bullish trend og genteste det højeste rekord på 307,27. Stop-loss for denne handel vil være på 280.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.