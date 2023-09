USD/CNY-analyse, da stigningen i US-dollarindekset (DXY) fortsætter

USD/CNY- kursen fortsatte med at stige tirsdag, da bekymringerne fra den høgagtige Federal Reserve fortsat var. Renminbien handlede til 7,3065 over for den amerikanske dollar, et par point under det højeste niveau for år til dato på 7,350. Det er steget med mere end 9,25 % fra det laveste niveau i år.

Hawkish Federal Reserve

USD/CNY-parret har været i en stærk bullish tendens, hjulpet af det stærke amerikanske dollarindeks (DXY). DXY handlede til $105,60, det højeste niveau i mere end seks måneder. Den er steget med over 5 % fra det laveste punkt i år.

Parret hoppede, da investorerne reagerede på de seneste handlinger fra Federal Reserve. Som vi skrev her , besluttede Fed at hæve renten uændret til 5,25 % – 5,50 %, det højeste punkt i to årtier. Fed-punktdiagrammet pegede på endnu en renteforhøjelse på 0,25 % i år.

Amerikanske obligationsrenter er steget til det højeste niveau i årtier. Det 2-årige afkast er steget til over 5%, mens det 10-årige og 30-årige er hoppet til det højeste punkt i over 15 år. Renterne på realkredit forventes også at ramme over 8 % i de kommende måneder.

USD/CNY-kursen er også fortsat med at stige på grund af udviklingen i den kinesiske økonomi. De vigtigste dele af den kinesiske økonomi som fast ejendom, industriel produktion og produktionsproduktion er trukket tilbage.

Derfor er der en sandsynlighed for, at den kinesiske økonomi ikke vil nå de 5 %-mål, Beijing har sat. For det første er ejendomssektoren på randen af kollaps. Virksomheder som Country Garden, Evergrande og Sunac er på livsstøtte.

USD/CNY teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til CNY-kursen har været i en stærk bullish trend i år. Det oversteg for nylig nøglemodstandspunktet på 7.2700, det højeste punkt den 30. juni.

Parret har bevæget sig over Ichimoku-skyindikatoren. Prisen har bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig over neutralpunktet.

Derfor er udsigterne for USD/CNY bullish, med det næste vigtige modstandsniveau at se på 7,3496, det højeste punkt den 8. september. En pause over dette punkt vil se den svæve til et højdepunkt på 7.400.

