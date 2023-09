LVMH CEO Bernard Arnault under undersøgelse

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Bernard Arnault – administrerende direktør for LVMH bliver undersøgt om finansielle transaktioner, der involverer Nikolai Sarkisov.

Hvem er Nikolai Sarkisov?

Copy link to section

Sarkisov fører tilsyn med de største kunder hos RESO-Garantiya. Han er lillebror til milliardæren Sergei Sarkisov, der grundlagde den forsikringshæmoth i 1991.

Le Monde citerede en Tracfin-rapport her til morgen og sagde, at administrerende direktør Arnault lånte den russiske oligark en enorm sum penge, så han kunne købe en ejendom på et alpint feriested, som “sandsynligvis vil karakterisere hvidvaskning af penge”.

Hverken LVMH eller RESO-Garantiya har indtil videre reageret på, hvad den franske avis hævdede i fredags. Børsnyhederne kommer kort efter, at luksusmodevarefirmaet rapporterede kvartalsvise salg, der ikke kom væsentligt forud for forventningerne.

Dens aktier er komfortabelt i det grønne, når de skriver.

Brød Bernard Arnault virkelig loven?

Copy link to section

Det er værd at nævne her, at den foreløbige undersøgelse, som udføres af den offentlige anklagemyndighed i Paris, ikke i sagens natur indebærer en forseelse.

Faktisk sagde Le Monde i sin rapport i dag, at en ven af verdens næstrigeste mand har bekræftet, at transaktionen, der henvises, blev udført inden for grænserne af fransk lov.

LVMH er i øjeblikket den mest værdifulde virksomhed i Europa – selv om Novo Nordisk afkronede det i sidste måned for et par dage på bagen optimisme relateret til dets diabetes- og fedmemedicin.

Den franske gigant vil rapportere sine økonomiske resultater for tredje kvartal i slutningen af oktober.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.