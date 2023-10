Hang Seng-indekset danner et sjældent farligt mønster, efterhånden som risici intensiveres

H ang Seng- indekset fortsatte sit ubønhørlige frasalg i denne uge, da bekymringerne for det amerikanske obligationsmarked og den kinesiske økonomi fortsatte. Indekset styrtede med mere end 3% og faldt til H$17.297, det laveste det har været siden november sidste år. Det er dykket med mere end 24 % fra det højeste punkt i år.

Kina og USA er fortsat bekymret

Der er vedvarende bekymringer om den amerikanske og kinesiske økonomi. I Kina er den største bekymring ejendomssektoren, som er ved at kollapse. Evergrande og Country Garden, som har ~500 milliarder dollars i forpligtelser og tusindvis af ufærdige projekter, er ved at kollapse. Andre mindre ejendomsudviklere er også kollapset.

Bekymringen er, at de fleste kinesiske borgere tror stærkt på ejendomsbranchen. Som sådan plejer de at have størstedelen af deres opsparing i lejligheder, som har klaret sig godt gennem årene. I dag er mere end 60 millioner lejligheder ledige, og priserne falder.

Implikationen af alt dette er, at nøglesektorer som fast ejendom og bankvæsen vil komme under intenst pres i en overskuelig fremtid. Der er også smitterisiko, da de fleste lokale regeringer tjener penge ved at sælge deres jord til udviklere.

I mellemtiden faldt Hang Seng-indekset, da bekymringerne for den amerikanske økonomi fortsatte. Det 10-årige statsrente steg til 4,7 % i mandags, det højeste, det har været siden 2007. Det 30-årige afkast steg også til det højeste punkt i årevis.

Den amerikanske obligationsrute er blevet udløst af de igangværende Fed-renteforhøjelser og de stigende underskud. Det skønnes, at det amerikanske budgetunderskud vil være næsten 2 billioner dollars i år, mens den samlede gæld er steget til over 33 billioner dollars. USA vil også betale flere penge i renter end i forsvar. Derfor er der forhøjede risici i den globale økonomi, når misligholdelsesrisici stiger.

De fleste Hang Seng-bestanddele var i minus i tirsdags. Country Garden Services, New World og Link Real Estate er faldet med mere end 6 %. Andre dårligst præsterende var Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance, og Meituan skred også.

Hang Seng indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Hang Seng-indekset har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det krydsede under den vigtige støtte på H$17.535, det laveste niveau den 22. august. Indekset er forblevet under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Den har også dannet en nedadgående kanal og er nu lidt over sin underside.

H&S-mønsteret har dannet et hoved- og skuldermønster, som er et bearish tegn. Derfor vil Hang Seng-indekset sandsynligvis fortsætte med at falde, efterhånden som risiciene for økonomien fortsætter. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på H$16.820.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.