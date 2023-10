Bruised Plug Power aktiekursen danner et faldende kilemønster

Plug Power (NASDAQ: PLUG) aktiekursen fortsatte sit bemærkelsesværdige frasalg og nåede til et treårigt lavpunkt på $6,53. Det har været et bemærkelsesværdigt frasalg, da aktierne faldt med mere end 91 % fra det højeste niveau nogensinde. Dette fald har bragt den samlede markedsværdi til over 4,5 milliarder dollars.

Kontantforbrænding og renter

Plug Power og andre ren energiselskaber som Sunrun , Enphase Energy og NextEra har været i en stærk bearish tendens i de seneste par måneder. Det samme gælder for virksomheder i elbilsvirksomheder som Rivian, Mullen Automotive og Canoo.

Den største årsag til dette frasalg er det vedvarende højrentemiljø. På sit pengepolitiske møde i september besluttede Fed at lade renten være uændret på 5,25 %-5,50 %. Punktplotten pegede på mindst en vandretur mere i år.

Høje renter har en negativ indvirkning på tabsgivende virksomheder som Plug Power. Som jeg for nylig skrev her , har Russell 2000-indekset underperformeret sine større peers som Dow Jones og S&P 500, fordi mange af dets komponenter ikke er rentable.

Plug Power har givet tab i årevis. I dets seneste kvartal sprang virksomhedens nettotab til $208 millioner fra $152 millioner i samme periode i 2022. Det har tabt over $927 millioner i de seneste fem kvartaler mod en omsætning på over $1,02 milliarder.

Hvad værre er, Plug Power har forsinket sit projekts tidsplan. Det forventer nu, at dets fabrikker i Louisiana, New York og Texas vil nå de fulde produktionsmål i 2024. Virksomheden havde som mål at gå i fuld produktion senere i år. Derfor mener analytikere, at disse forsinkelser vil stoppe vejen til rentabilitet.

Der er også bekymring for, at Plug Power bliver nødt til at rejse kapital i enten 2024 eller 2025. Dets kontante og kortsigtede investeringer er faldet fra over 3,1 milliarder USD i Q2’22 til 1,08 milliarder USD i sidste kvartal.

I mellemtiden øger shortsælgere stadig deres indsats. Selskabet har en kort interesse på 24,74%, hvilket gør det til et af de største i branchen.

Plug Power aktiekursprognose

PLUG-diagram af TradingView

Jeg skrev for nylig, at PLUG aktiekursen havde dannet et faldende kilemønster på det ugentlige diagram. Denne udsigt er stadig tilbage, og stokken er lidt over undersiden af denne kile. Denne kile nærmer sig sammenløbsniveauet.

Plug Power aktiekursen har bevæget sig under de 50-ugers og 100-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere er MACD forblevet under neutralpunktet. Derfor er min modstridende opfattelse, at aktien kan springe i de kommende uger. Dette opsving vil sandsynligvis ske den 8. november, når virksomheden offentliggør sine resultater.

