Fint 50 indeks dobbelt-top mønster peger på mere smerte forude

Nifty 50- indekset sluttede sig til sine andre globale peers som Nasdaq 100, Dow Jones og Nikkei 225 i et dybt frasalg, da obligationsrenterne steg. Indekset styrtede ned til et lavpunkt på 19.421 INR, det laveste niveau siden 1. september. Det er styrtet med næsten 4% fra det højeste niveau i år..

Reserve Bank of Indias beslutning

Nifty 50- og Sensex-indeksene fortsatte med at falde i denne uge, mens risiciene på markedet fortsatte. En af de største risici på markedet er de stigende obligationsrenter i USA. Den 10-årige obligationsrente steg til over 4,7 % tirsdag, det højeste niveau i mere end et årti.

Samtidig steg den 30-årige obligationsrente til 4,9 % og nærmer sig hurtigt 5 %-niveauet. Tilsvarende sprang det 5-årige til 4,83%. Og nogle embedsmænd fra Federal Reserve mener, at banken vil fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder.

Derfor er der risiko for, at den globale økonomi stirrer på betydelige risici i de kommende måneder. Sker det, er der sandsynlighed for, at aktiemarkedet vil være på kant i et stykke tid, hvilket forklarer, hvorfor andre globale indeks er faldet.

Den næste nøglekatalysator for Nifty 50-indekset vil være den kommende rentebeslutning fra Reserve Bank of India (RBI). De fleste økonomer mener, at RBI vil lade renten være uændret på fredag siden økonomien. Inflationen er også på vej ned.

Indiske banker var blandt de dårligste i indekset. Axis Banks aktiekurs faldt med næsten 3 %, mens IndusInd Bank, ICICI Bank og SBI faldt med over 3 %. Andre efternøler i indekset er Maruti Suzuki, Sun Pharma og Ultra Tech Cement.

Kun få virksomheder var i det grønne. Adani Enterprises aktie steg med mere end 3,76 %, mens Nestle India, Adani Ports & SEZ, Eicher Motors og HDFC Bank steg med over 1 %.

Fin 50 indeks prognose

Fint 50-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Nifty 50-indekset toppede på sit rekordhøje niveau på ₹20.217 i september. Det har derefter trukket sig tilbage i de sidste par dage og krydset nøglestøtten ved 19.985 INR, det højeste punkt den 20. juli. Nifty 50-indekset er trukket tilbage under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Den har dannet et dobbelt-top-mønster og bevægede sig lidt over halsudskæringen til 19.207 INR. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under neutralpunktet. Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til ₹19.207. Et brud under dette niveau vil se, at det falder til den næste støtte til ₹18.892 (højeste 1. december).

