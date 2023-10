En boligboble i Canada er uundgåelig, siger analytiker

Det globale boligmarked går i modvind, efterhånden som rentestigninger presser boliglånsrenterne til det højeste niveau i årtier. I Canada frygter man, at boligboblen er ved at ske, hvilket kan føre til et sprængning i de kommende måneder.

Analytiker advarer om Canadas boligboble

Copy link to section

I et nyligt interview advarede Phillip Colmar, analytiker hos MRB Partners, om, at det vil være uundgåeligt, at boblen brister. Han nævnte det faktum, at landet gennemgik den største boble nogensinde.

https://www.youtube.com/watch?v=iTpUHa4jUok

Han er ikke alene, da iagttagere har set huspriserne stige i det seneste årti. Denne stigning skete, da Bank of Canada (BoC) efterlod renten på næsten nul efter den globale finanskrise (GFC).

De seneste data viser, at den nationale gennemsnitlige boligpris var C$650.000 i august. Ifølge Statista toppede den gennemsnitlige huspris i Canada på C$703,8k i 2022.

Mens huspriserne har holdt sig på et forhøjet niveau i årevis, citerer analytikere den gennemsnitlige boligpris sammenlignet med den reale disponible indkomst. Dette forhold er steget i de sidste par år, hvilket betyder, at canadiere ikke har råd til boliger.

Canadas husholdningers gæld

Copy link to section

For at være klar. Overkommelighed i boliger er en stor krise rundt om i verden. Udfordringen for Canada er, at landets husholdninger er tynget af høj gæld. Data viser, at de canadiske husholdninger er de mest forgældede i G7, hvor det meste af denne gæld er knyttet til realkreditlån.

Husholdningernes gæld udgør 107 % af det samlede BNP. I USA lå den gæld på 64,8 %. Nu, i et højrentemiljø, er der mulighed for, at noget går i stykker i økonomien. For det første ser vi, at gældsserviceraten på realkreditlån hopper til historiske højder, mens forsinkelsesraterne er lave, men stigende.

Så spørgsmålet er, om boligboblen i Canada vil briste, som vi så i USA under dot com-boblen. Dette problem er yderligere udtalt, da der er nul chancer for, at Bank of Canada (BoC) vil sænke renten.

De seneste data viste, at landets inflation sprang fra 3,3 % i august til 4,0 % i september. Jeg kan heller ikke se Bank of Canada hæve renterne igen.

Jeg tror, at Canadas huspriser vil stabilisere sig på kort sigt, men jeg forventer ikke, at boblen brister, som vi så i 2008/9. For det første er der stadig efterspørgsel efter boligenheder i Canada, selvom boligstart svinder ind. I et notat sagde analytikere hos Moody’s:

“Månedlige afdrag på realkreditlån er steget til uoverkommelige niveauer for millioner af husstande, især førstegangshuskøbere. Yderligere stigninger i realkreditlån ville reducere puljen af kvalificerede købere, hvilket får huspriserne til at falde.”

En vigtig risiko for det canadiske boligmarked er, at en recession kan ske. Data viser , at rentekurven ligesom USA er inverteret til -68,1 basispoint. I de fleste perioder er inversion af rentekurven en af de mest nøjagtige forudsigere for en recession.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.