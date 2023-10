AMD køber en AI-softwarestartup Nod.AI

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) er på vej til at skrive efter at have annonceret planer om at købe Nod.AI.

Hvorfor køber AMD Nod.AI?

Copy link to section

Halvlederbehemothen er overbevist om, at det nævnte opkøb vil udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens.

Det afslørede dog ikke de økonomiske vilkår for aftalen tirsdag. Vamsi Boppana – Senior Vice President for AMD sagde i en pressemeddelelse i dag:

Opkøbet forventes at forbedre vores evne til at give AI-kunder åben software, der giver dem mulighed for nemt at implementere højtydende AI-modeller, der er tilpasset AMD-hardware.

Aktiemarkedsnyhederne kommer omkring en måned før Advanced Micro Devices er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for tredje kvartal. Konsensus er, at den tjener 49 cent per aktie i dette kvartal mod 54 cent per aktie for et år siden. AMD-aktien er i øjeblikket faldet med 15 % i forhold til deres højeste år til dato.

AMD har foretaget AI-opkøb

Copy link to section

Advanced Micro Devices havde også købt Mipsology – en AI-softwareopstart baseret fra Palaiseau, Frankrig i august.

Det multinationale har været forpligtet til at foretage opkøb i år for at udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens og konkurrere bedre med sin større rival Nvidia Corp, hvis omsætning mere end fordobledes i det seneste rapporterede kvartal.

At købe Nod.AI vil yderligere styrke dets softwarekapaciteter, da opstarten primært fokuserer på forstærkende læring. Anush Elangovan – dens administrerende direktør har tidligere arbejdet hos Google og Cisco.

I juni sagde AMD, at AI-acceleratormarkedet kunne være mere end $150 milliarder værd i 2027, da det afslørede den nye MI300X avancerede GPU (læs mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.