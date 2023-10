Amerikanske realkreditrenter ramte 8 %: Tucker Carlson siger, at USA er konkurs

Amerikanske boligejere er i problemer, da låneomkostningerne steg. Data viser, at realkreditrenterne steg til 8,09 % i mandags, det højeste niveau i mere end 23 år. Kurserne var tæt på nul i tiåret efter den globale finansielle krise (GFC).

Federal Reserve renteforhøjelser

Federal Reserve og regeringen er skyld i den nuværende tilstand af økonomien. Politikere i Washington udløste hidtil usete udgifter under pandemien, herunder stimulustjek.

Denne stimulans, sammen med lockdowns, var med til at presse inflationen til et højt niveau i flere årtier. Samtidig hjalp sanktioner mod Rusland efter Ukraine-angrebet ikke. I dag er inflationen fortsat over Feds mål på 2,0 pct.

Federal Reserve er også skyld i at lade renten stå på nul i mere end et årti. Under pandemien bemærkede banken, at inflationen var forbigående på de fleste møder. Nu, efter at have rodet, har banken hævet renterne i det hurtigste tempo i årevis.

Det har skubbet satserne fra næsten nul i 2022 til mellem 5,25 % og 5,50 %. Punktplotten fra det sidste møde pegede på endnu en renteforhøjelse på 0,25 % senere i år.

Stigende renter har hjulpet med at skubbe obligationsrenterne til det højeste niveau i mere end 2 årtier. Disse satser har også ført til højere realkreditrenter, som skader millioner af amerikanere. Faktisk viser data, at et rekordstort antal amerikanere besidder to job, da den gennemsnitlige husbetaling er steget til rekordhøje 2.900 $ om måneden.

Tucker Carlson advarer om, at USA nu er konkurs

Nu argumenterer Tucker Carlson for, at USA nu er bankerot, og at situationen bliver værre. Han sagde dette i sit X-show, hvor han også interviewede Vivek Ramaswamy, GOP’s præsidentkandidat.

Jeffrey Gundlach, lederen af Doubleline Capital, et firma med over 50 milliarder dollars i aktiver delte denne opfattelse. I et tweet argumenterede han for, at USA’s gæld var steget med mere end 500 milliarder dollars på mindre end en måned til over 33,5 billioner dollars.

USA’s vej til ruin har været præget af høje forsvarsudgifter og udenlandske krige. Regeringen har allerede brugt over 115 milliarder dollars i krigen i Ukraine, og nogle politikere ønsker at bruge et tilsvarende beløb i år.

Yderligere forventes regeringen at sende milliarder af dollars til Israel som krigen med Hamas fortsætter. Når vi ser tilbage, brugte USA over 2,3 billioner dollars i krigen i Afghanistan og 3 billioner dollars i Irak. Irak og Afghanistan er ikke fredsbastioner i dag.

Det amerikanske budgetunderskud er steget til næsten 2 billioner dollars, mens de samlede rentebetalinger på gælden er på over 807 milliarder dollars. Medmindre landet skærer i sine udgifter og hæver indtægter, vil det derfor være svært for det at forhindre et større økonomisk nedfald.