IAG-aktiekurs: British Airways moderselskab står i modvind

IAG (LON: IAG) aktiekursen har bevæget sig i et stramt interval i de seneste par måneder, da markedet vurderer selskabets bedring. Efter at være steget til det højeste år til dato på 173,60p i januar, er aktierne trukket tilbage med over 15 %.

Flyselskabets indtjening forude

IAG og andre flyselskaber har et godt år i takt med at den globale rejsebranche vender tilbage. Ifølge IATA steg trafikken i juli med 26,2 % i forhold til samme måned i 2022. Den steg derefter med 28,3 % i august, med indenlandsk og international trafik med tocifrede stigninger.

IAG, som en af de førende indenlandske og internationale virksomheder i branchen, nyder godt af, når sektoren kommer sig. Selskabets resultater for første halvår viste, hvor godt selskabet klarer sig.

Dens samlede omsætning sprang til €13,58 milliarder fra €9,35 milliarder i samme periode i 2022. Omsætningen i andet kvartal steg til €7,6 milliarder. Dens overskud steg også, med nettoindkomsten steget til €921 millioner i første halvår.

Investorer mener, at IAG’s stærke resultater fortsatte i tredje kvartal. Det gennemsnitlige estimat for driftsresultatet er €895 millioner, med den højeste prognose på €1,09 milliarder.

Alligevel står IAG over for adskillige udfordringer, der kan påvirke virksomhedens forretning. Den største udfordring er, at omkostningerne ved driften stiger i takt med, at flybrændstofpriserne stiger. Som jeg skrev i denne artikel på EasyJet er prisen på jetbrændstof steget til 960,45 USD pr. ton. American Airlines nævnte brændstofomkostninger, da det nedjusterede sin vejledning.

Den anden udfordring er, at medarbejderomkostningerne vil stige. Ifølge Sky overvejer British Airways, at vandrepiloter skal betale for at forhindre en strejke. Selvom det er vigtigt at undgå en strejke, betyder det, at IAG’s marginer vil blive påvirket.

IAG aktiekursprognose

IAG-diagram af TradingView

Regelmæssige læsere ved, at jeg ikke er en stor fan af flyselskabsaktier på grund af deres boom og buste cyklusser. Desuden er jeg normalt tilbøjelig til at støtte EasyJet, et populært regionalt flyselskab med en af de stærkeste balancer i regionen.

Det daglige diagram viser, at IAG-aktien toppede på 173,60p i januar og august. Siden aktien er faldet under det 50-dages glidende gennemsnit og nøglestøtten på 149,20p, det laveste punkt i juli.

IAG har også dannet, hvad der ligner et dobbelt-top-mønster. Derfor formoder jeg, at aktierne sandsynligvis vil fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 140p. Et fald under denne pris vil få den til at styrte til 127,95p (lave marts).

