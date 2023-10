Kære Palantir-aktiefanboys: Her er den næste nøglepris at se

Palantir Technologies (NYSE: PLTR) aktiekurs har gjort et bemærkelsesværdigt comeback efter en række store ordrer og voksende globale risici. Aktierne sprang til $18 tirsdag, det højeste niveau siden 7. august. Den er steget i de seneste tre uger i træk og med over 200 % fra det laveste niveau i år.

AI, ordrer og global ustabilitet

Copy link to section

Palantir Technologies har gjort det godt i år, da efterspørgslen efter kunstig intelligens-løsninger steg. Virksomheden er bredt opført som en af de bedste AI-aktier på markedet takket være dets eksisterende og kommende produktserier kendt som AIP.

AIP er en softwarepakke, der gør det muligt for virksomheder at bygge produkter hurtigere, automatisere projekter og nemt optimere deres drift. Nogle analytikere mener, at virksomheden vil være en topvinder i AI-industrien på lang sigt. Denne analytiker kaldte det årtiets AI-handel.

Palantir Technologies har også vundet store kontrakter i år. Det har for nylig vundet en større kontrakt med den britiske regering, der vil se, at det gennemfører en større revision af National Health Service (NHS). Aftalen vil være værd over 579 millioner dollars og vil hjælpe NHS med at analysere medicinske data, identificere mønstre og revidere hele systemet.

Den anden store nyhed var, at Palantir Technologies vandt en kontrakt på 250 millioner dollars af den amerikanske hær. Denne aftale vil hjælpe det med at udføre forskning og udvikle tjenester i AI-industrien.

Palantir Technologies’ aktiekurs er også steget i takt med, at verden bliver et farligere sted. Krigen i Ukraine har stået på i næsten to år, og der er risiko for, at Israel og Hamas kampen vil tage måneder. Dette er vigtigt, fordi Palantir er en del af det såkaldte militærindustrielle kompleks.

Analytikere har blandede meninger om Palantir-aktien. Det gennemsnitlige mål for aktierne er $13, hvilket indebærer en nedside på 24% i forhold til det nuværende niveau. Morgan Stanley nedjusterede aktien for nylig, mens Wedbush, Deutsche Bank og DA Davidson øgede deres mål.

Palantir aktiekursprognose

Copy link to section

Det daglige diagram viser, at PLTR-aktiekursen bundede ved nøglestøtten på $13,70, hvor den ikke kunne bevæge sig under siden 23. juni, 18. august og 22. september. Aktien har bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, hvilket er et bullish tegn.

Vigtigst er det, at aktien er steget over modstandspunktet til $17,18, det højeste sving den 8. juni. Ved at bevæge sig over dette niveau ugyldiggjorde aktierne det hoved- og skuldermønster, der var ved at danne sig. Derfor er udsigterne for aktien bullish, og det næste nøgleniveau at se er YTD-højden på $20,22, hvilket er 13% over det nuværende niveau.