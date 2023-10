Pioneer Natural Resources Inc (NYSE: PXD) er i fokus her til morgen, efter at Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) har bekræftet planerne om at købe kulbrinte-efterforskningsgiganten for 59,5 milliarder dollars på lager.

Exxon CEO Darren Woods diskuterede aftalen med CNBC

Copy link to section

Invezz rapporterede først i sidste uge om den afventende fusion, som inklusive gæld er vurderet til 64,5 milliarder dollars. Exxon-Pioneer-aftalen er hidtil den største i 2023.

Opkøbet vil hjælpe med at positionere Exxon Mobil som en af de største producenter i Perm-bassinet. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde Darren Woods – dets administrerende direktør i dag:

Pioneers evner, deres trin 1-areal, vores teknologi, vores udviklingstilgang, giver højere genvinding til lavere omkostninger og mulighed for at reducere emissioner.

Exxon køber også Pioneer Natural Resources som en del af sin forpligtelse til at vokse indenlandsk og undgå de stigende geopolitiske spændinger.

Exxon siger, at fossile brændstoffer ikke kommer nogen steder snart

Copy link to section

Aftalen vil erstatte hver aktie i Pioneer Natural Resources med 2.3234 aktier i Exxon Mobil. Det forventes at være færdigt i de første seks måneder af 2024.

Onsdag gentog CEO Woods, at verden vil fortsætte med at stole på fossile brændstoffer til energi i et stykke tid endnu. Han “forventer heller ikke, at nogen lovgivningsmæssige problemer” vil stå i vejen for fusionen mellem Exxon og Pioneer.

Meddelelsen kommer omkring et par uger før Exxon er planlagt til at rapportere sine Q3-resultater. Konsensus er, at den skal tjene 2,31 USD per aktie i dette kvartal mod 4,45 USD per aktie for et år siden.

Aktierne i Exxon Mobil er faldet 3,0 % ved skrivning – PXD er dog komfortabelt i grønt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.