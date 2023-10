SoFi Dividend ETF (WKLY): Køb ikke denne ugentlig udbetalende fond

Indkomstinvestorer svømmer i udbytte, hjulpet af Federal Reserves handlinger. De korte obligationsrenter er steget til mere end 5 %, det højeste niveau i årtier. Det samme er tilfældet med pengemarkedsfonde og certifikater for indlån.

Samtidig har virksomheder som JPMorgan og YieldMax skabt ETF’er med dækket opkald, der har over 10 % afkast. De mest populære af disse ETF’er erJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) og YieldMax TSLA Option Income ETF (TSLY).

Ud over deres høje udbytte, elsker investorer deres månedlige udlodninger. Nu har SoFi lanceret endnu en ETF, der søger at betale investorer hver uge. SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) fonden sporer SoFi Sustainable Dividend Index.

Det investerer i hundredvis af globale virksomheder, der har en god track record med at betale og øge deres udbytte. Dets topvirksomheder er firmaer som Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, P&G og Broadcom. Det har over $10 millioner i aktiver og en nettoomkostningsprocent på 0,49%.

Alligevel, selvom den ugentlige udbyttepolitik lyder godt, mener jeg, at indkomstinvestorer bør undgå det. For det første er det en ekstremt lille fond med kun 10,2 millioner dollars i aktiver. Som følge heraf er det en meget illikvid fond med et dagligt volumen på mindre end 2.500 aktier. Det anbefales altid at investere i fonde, der er mere likvide.

For det andet er der bedre alternativer på markedet. WKLY har et udbytte på 3,24%. I modsætning hertil giver dækket opkald ET’er som JEPI og JEPQ over 10 %. Hvis dit mål er at få regelmæssige afkast, så er disse bedre alternativer.

For det tredje har WKLY ETF ikke meget at vide om udbyttevækst, da det har udbetalt et ugentligt udbytte på $0,02 pr. aktie siden starten. Som en udbyttefokuseret investor er det altid vigtigt at lede efter vækst. Nogle af de bedste alternativer er MOAT og COWZ, som jeg skrev om her .

Endelig mener jeg, at der ikke er nogen holdbar grund til at investere i en ETF, der udbetaler udbytte ugentligt. I stedet bør du fokusere på fonde, der har en lang erfaring med at generere regelmæssig indkomst i en længere periode.