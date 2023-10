Canon: Denne Nikkei 225-virksomhed sigter mod at blive den næste ASML

Japanske aktier har klaret sig godt i år, da lokale og udenlandske investorer – inklusive Warren Buffett – flyttede til aktiemarkedet. Nikkei 22 5 og Topix-indeksene sprang til flere årtiers højder i år.

Fokus skifter til Canon

Copy link to section

Mens de fleste Nikkei 225-indeksselskaber har klaret sig godt i år, fokuserer investorerne nu på Canon. Canon er en virksomhed, der er kendt for sine kameraer, printere og medicinske billedbehandlingsløsninger.

Canons aktiekurs er steget i år, da den sigter mod at forstyrre en af de største industrier inden for teknologi. Aktien steg til det højeste år til dato på 3.860 ¥ i juni i år, ~42 % over det laveste niveau i januar.

Hovedårsagen til stigningen er, at virksomheden går ind i et nyt rum, der nu er domineret af ASML, den gigantiske teknologivirksomhed. ASML er den eneste virksomhed i verden, der bygger litografiprodukter til halvledervirksomheder.

Dets primære produkt er en tung bus-maskine, der koster mere end $200 millioner. Det er købt af fantastiske virksomheder som Taiwan Semiconductors og GlobalFoundries. På grund af hvor kompliceret det er, har ingen anden virksomhed været i nærheden af at fortrænge det i branchen.

https://www.youtube.com/watch?v=iSVHp6CAyQ8&pp=ygUJYXNtbCBjbmJj

Det er her Canon kommer ind i billedet. Virksomheden afslørede for nylig en ny brancheorienteret forretningsstruktur, der fokuserer på industrien. Det har nu afsløret FPA-1200NZ2C, der kan fremstille halvledere så tynde som 2 nanometer. Apples seneste A17 Pro er en 3-nanometer chip.

Canon går ind i en virksomhed, der oplever stærk vækst, efterhånden som lande skynder sig at blive halvlederuafhængige. USA og EU har afsløret multi-milliard dollars incitamentsprogrammer for at bejle til virksomheder.

Firmaer som Intel, TSMC og GlobalFoundries investerer nu milliarder for at øge deres kapacitet til andre lande som USA og Tyskland. Kina arbejder også på at opbygge sin kapacitet, efterhånden som dets bånd til vestlige lande stiger.

Bekymring for Canon

Copy link to section

Canons indtræden i branchen er gode nyheder for støberivirksomheder. For det første giver det dem mulighed for at forhandle med ASML, som har monopol i branchen. Det er stadig uklart, hvor meget Canons produkt vil gå for.

Der er dog nogle bekymringer for Canon, da det søger at eksistere side om side – ikke aftrone – ASML. For så store investeringer vil støberier sandsynligvis fortsætte med at foretrække ASML-produkter, som de kender og elsker.

Den anden bekymring er, at halvlederindustrien kan gå gennem en boom og briste cyklus. Som jeg for nylig skrev i denne artikel , kan de igangværende investeringer mætte markedet i de kommende år, efterhånden som udbuddet stiger.

Der er tegn på, at det sker. For eksempel er der rygter om, at ASML vil skære ned i produktionen, da efterspørgslen efter sit ekstreme EUV-litografiprodukt, da efterspørgslen fra Apple aftager. Dette forklarer, hvorfor Canons aktiekurs er faldet med 5,5 % fra sit højeste punkt i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.