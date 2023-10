Her er grunden til, at tilgangen af iShares TIPS Bond ETF (TIP) stiger

iShares TIPS Bond (TIP) ETF er vendt tilbage i de seneste par dage, da bekymringerne for den amerikanske inflation steg. Efter at være faldet til $101,67 (laveste marts 2020) i sidste uge, er den steget med næsten 2 %. Det er fortsat 5 % under det højeste niveau i år til dato.

TIP’s opsving skete, da ETF’en registrerede tilgange denne måned. Data fra ETF.com viser, at tilgangen til fonden er steget med over $300 millioner i denne måned, hvilket bringer de samlede aktiver til over $20,8 milliarder.

TIP oplevede udstrømning i august og september. I alt har den tabt over 1,6 milliarder dollars i år, siden inflationen er faldet til 3,6 %.

Det nuværende opsving i tilgangen skete efter sidste uges amerikanske inflationstal . Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) faldt overskriften og kerneinflationen til 3,6 % og 4,6 % på årsbasis. De to steg ikke desto mindre på MoM-basis, da prisen på benzin steg.

https://www.youtube.com/watch?v=hw0NxSSd1rk&pp=ygUMVVMgaW5mbGF0aW9u

I mellemtiden steg USAs inflationsforventninger i september, da forbrugerne fortsat er bekymrede for energipriserne. Derudover har nøgledele af CPI-rapporten som boliger været ret varme i de sidste par måneder.

Inflation expectations jumped in October per @UMich consumer sentiment update … 1y expectations up to 3.8%; 5-10y expectations back up to 3% pic.twitter.com/FPuFHiAtGm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 13, 2023

Mens benzinpriserne er faldet en smule på det seneste, er det igangværende Israel og Hamas krig kan føre til højere oliepriser. Denne frygt vil blive mere understreget, hvis krigen udvider sig og tiltrækker lande som Iran.

iShares TIPS Bond ETF (TIP) er en fond, der er bygget til at spore TIP’er, som er statsobligationer, hvis værdi stiger med inflationen. TIP ETF er faldet i de seneste par måneder, da inflationen faldt fra pandemiens højdepunkt på næsten 10 %.

Den næste nøglekatalysator for TIP ETF vil være den igangværende krig i Israel og dens indvirkning på energisektoren. Det vil også reagere på priserne på råolie, som har været stigende i de seneste måneder. Brent er steget til $90,9, mens West Texas Intermediate (WTI) er steget til $86,5.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.