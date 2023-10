LinkedIn har netop reduceret sit antal ansatte med yderligere 700

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) er steget 2,0 % ved at skrive efter LinkedIn – det sociale netværk for virksomheder, det købte i 2016, afskedigede næsten 700 af sine ansatte i mandags.

Hvorfor besluttede LinkedIn at nedlægge arbejdspladser?

Job, der blev skåret mest, var inden for ingeniørvidenskab efterfulgt af menneskelige ressourcer og økonomi, ifølge notatet, som du kan læse i sin helhed her.

Meddelelsen følger efter otte kvartaler i træk med nedgang i omsætningen. LinkedIn forventer, at jobnedskæringen hjælper med “agilitet, ansvarlighed, effektivitet og gennemsigtighed”. Dens omsætning steg kun 5,0 % i det seneste rapporterede kvartal.

Interessant nok planlægger LinkedIn dog at accelerere ansættelsen i Indien på samme tid som en del af dets “strategiske prioriteter for fremtiden”, fortalte en anonym kilde til CNBC i dag.

Aktierne i Microsoft Corp er i øjeblikket faldet med omkring 7,0 % i forhold til deres højeste år til dato.

Tekniksektoren har skåret omkring 150.000 jobs i år

Bemærk, at LinkedIn ikke er det eneste datterselskab af Microsoft, der er flyttet for at nedlægge arbejdspladser.

Den multinationale virksomhed som helhed havde annonceret planer om at sænke sit antal ansatte med 10.000 i begyndelsen af dette år – og endnu mere oven i det i juli for at reducere omkostningerne midt i, at dens samlede omsætning tabte en lille smule.

LinkedIn selv afskedigede også godt 700 af sine ansatte i maj. Mere generelt har teknologisektoren reduceret mere end 141.000 jobs i første halvår af dette år mod kun 6.000 i 2022. Microsoft forventes at rapportere sin Q1-indtjening i næste uge. Konsensus er, at den skal tjene 2,65 USD per aktie i dette kvartal mod 2,35 USD per aktie for et år siden.

